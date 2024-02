Més enllà del càncer infantil

Joves i adolescents alcen la veu contra el càncer infantil. I ho fan per visibilitzar una malaltia de la qual consideren que no es parla prou i que encara ha de suportar estigmes i discriminacions. Per això s’afegeixen al voluntariat amb l’associació Afanoc de Lleida per donar suport a altres joves que passen o han passat pel mateix que ells i poder sensibilitzar la societat perquè els vegin “més enllà del càncer”.

Cartell del 'Posa't la gorra'

Ares Santiago és una jove de 18 anys de Lleida a la qual van diagnosticar una leucèmia limfoblàstica aguda tipus B. Explica a SEGRE que actualment es troba bé, fent vida normal, tot i que encara té algunes limitacions. “Tot el procés l’he viscut de la manera més positiva possible i amb ganes de vèncer la malaltia”, assenyala. “El més dur per a mi va ser veure els meus pares plorar quan van saber el diagnòstic, a banda dels efectes secundaris dels tractaments que em feien passar molt males estones.” En la mateixa línia, David Pujol, de 17 anys i veí d’Almacelles, recorda que el diagnòstic que va rebre de leucèmia també va ser un dels moments més durs del procés. “Haver de deixar la teua vida enrere per formar-ne una altra totalment diferent del que estàs acostumat és del que més em va costar”, afegeix. El David també assegura que, malgrat trobar-se bé, alguns dies “tinc dolors musculars a causa dels efectes secundaris d’alguna de les medicacions”.

Tant l’Ares com el David van passar per la Casa dels Xuklis per poder sotmetre’s als tractaments en hospitals de Barcelona. “Estar lluny de la família de vegades era una mica difícil de gestionar, però ens vam sentir molt acompanyats”, relata el David. Per la seua part, l’Ares explica que “trobava molt a faltar la meua família, amics i mascotes, però el pas per la casa em va ajudar molt, ja no només per donar-me una llar durant el tractament sinó per totes les persones que he conegut ”. La necessitat de visibilitzar la malaltia és una de les reivindicacions dels més joves. I una de les raons per acabar amb els estigmes. “No som només la malaltia, som més que això. Perquè la gent quan s’adona que tens càncer et veuen com una persona dèbil i ens haurien de veure com persones guerreres i lluitadores”, reivindica sobre la malaltia l’Ares. “Crec que es parla poc del càncer, ja que sembla que és una cosa que no pots arribar a tenir al ser un nen o adolescent o només en té la gent gran”, assegura el David que, com l’Ares, són voluntaris del grup de joves d’Afanoc. “Volia poder ajudar d’alguna manera tots els nens i adolescents que estan passant pel mateix”, coincideixen tots dos.

La Seu Vella acollirà l’onzena Posa’t la Gorra! el 3 de març

La Seu Vella de Lleida acollirà el proper 3 de març l’onzena festa Posa’t la Gorra!, organitzada per la delegació a Lleida de l’Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, Afanoc. El lema d’aquest any és I mira més enllà!, precisament amb l’objectiu de visibilitzar el càncer infantil i convidar la societat a mirar més enllà i no deixar-se portar per les aparences. Com en cada edició, la festa compta amb una gorra exclusiva, a un preu de 8 euros, que serveix com a entrada per al dia de la celebració i es pot adquirir tant a l’entitat com als més de seixanta establiments col·laboradors a la ciutat i a la resta de la província. En aquesta ocasió és obra de l’artista brasilera Tarsila Schubert, que ha dissenyat una gorra en tons verds i amb un ull a sobre de la visera per emfatitzar el lema de la campanya. L’entitat anima la població a continuar col·laborant amb la compra de la gorra. Afanoc dona suport amb serveis gratuïts a les famílies i als nens i adolescents que tenen un càncer infantil.

‘Protagonistes’ del manifest

L’Ares i el David seran dos dels joves encarregats de llegir el manifest d’aquest any de la festa solidària. Afanoc atén més d’un centenar de famílies i el 20% dels pacients que passen per la Casa dels Xuklis són de Lleida.