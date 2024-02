Bruselas investiga a TikTok por no proteger al menor de su diseño adictivo

El logotipo de la aplicación TikTok en un teléfono móvil.EFE/EPA/ROMAN PILIPEY / via Europa Press

La Comisión Europea abrió este lunes una investigación formal contra TikTok para analizar si está protegiendo suficientemente a los menores y ver si está cumpliendo con los nuevos requisitos de transparencia sobre la moderación de contenidos que Bruselas exige a las plataformas digitales. El Ejecutivo comunitario ya le pidió a TikTok información el pasado mes de septiembre para ver qué medidas estaba tomando acabo al respecto y hoy decidió abrir una investigación formal, según anunció en un comunicado.

La ley de servicios digitales que la Unión Europea aprobó el año pasado obliga a las grandes compañías de internet a garantizar que sus sistemas algorítmicos no muestras contenido dañino para los usurarios y en concreto, Bruselas quiere analizar hasta que punto la red social china genera adicciones.

En este sentido, la Comisión aseguró que las medidas que utiliza TikTok para verificar la edad de sus usuarios y prevenir que los menores accedan a contenido inapropiado "pueden no ser razonables, proporcionales ni efectivas". El Ejecutivo comunitario también quiere analizar si TikTok permite que académicos independientes accedan al funcionamiento de sus algoritmos y si la plataforma ha creado un repositorio sobre los anuncios que se ven en la red social. La Comisión aseguró que la apertura de la investigación formal, para la que no existe un plazo máximo, no prejuzga el resultado de la misma, aunque advirtió que podría tomar medidas cautelares contra la red social si lo considerara necesario.