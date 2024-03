Tàrrega da voz a las mujeres migrantes con el ciclo Km 0

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

La biblioteca Germanes Güell de Tàrrega inició ayer con buena acogida la sexta edición del ciclo de conferencias Km 0 que en esta ocasión, como novedad, se dedicará a la inmigración. El acto inaugural formaba parte de la programación del 8M y se centró en las mujeres migrantes con un diálogo entre Márcia Botelho de Oliveira, doctora en Trabajo Social, y Soukaina El Yazidi Fadil, licenciada en Derecho, que se convirtió en un animado coloquio. Botelho es también la autora del artículo Dones i cures en primera persona, que forma parte del dosier de la campaña Teixint cures que ha puesto en marcha este mes de marzo el área de Feminismos del ayuntamiento de la capital del Urgell. El artículo narra la experiencia de diferentes mujeres que han trabajado toda su vida en los cuidados y, “a pesar de hacer duras e interminables jornadas, no pueden disfrutar de una jubilación digna porque casi no han cotizado”. Botelho explicó que “históricamente estas tareas han ido a cargo de mujeres migrantes, antes sin estudios y ahora con ellos”. “Es un trabajo muy importante pero está considerado de bajo estatus y las mujeres que los desempeñan tienen muchas dificultades para acceder a sus derechos laborales”, dijo. El Yaizidi, que ha trabajado cuidando a una mujer con Alzheimer y habla un perfecto catalán, destacó el “gran esfuerzo (de dedidación y emocional)” que ha tenido que hacer para poder completar una carrera y lamentó que a pesar de todo, se ha encontrado muchas dificultades para poder integrarse. Como ejemplo, en la última entrevista de trabajo no llegó a sentarse porque le dijeron que “para trabajar aquí, tienes que quitarte el pañuelo”. Tanto Botelho como El Yaizidi reivindicaron un esfuerzo de las dos partes para conseguir una real integración.