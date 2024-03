Trucos infalibles para alejar definitivamente las palomas de ventanas y terrazas

Publicado por Redacció

Las palomas son portadoras de numerosas enfermedades, por lo cual se tiene que evitar no sólo que entren en casa sino que se pongan sobre superficies como los alféizares de las ventanas y las barandillas de los balcones, donde además suelen dejar excrementos.

A las palomas, según los veterinarios, les dan miedo las zonas inestables, las luces brillantes y los ruidos fuertes, por lo que una manera de mantenerlos alejados es utilizar Cd's y globos plateados. Ahora bien, las palomas se acostumbran, así que se tendrá que cambiar cada poco tiempo de método o posiciones, porque sino dejarán de ser efectivos. De la misma manera, se tiene que tener en cuenta que este método resulta efectivo durante el día con ayuda de la luz del sol, pero durante la noche no funcionará.

La solución más eficiente, aunque estéticamente es difícil, es poner redes en el balcón. Las palomas son aves de costumbres, así que pasado un tiempo determinado, como no pueden estar en el balcón, buscarán un nuevo lugar y entonces, en teoría, se podrá sacar la red.

Barreras físicas como filas de pinchos también puede evitar que las palomas se posen sobre barandillas o alféizares. El búho espantapalomas es altamente efectivo, ya que las palomas tienen terror a los búhos. Algunos incluso mueven la cabeza y generan sonidos, pero sólo son eficaces siempre que los vayamos moviendo de lugar, si no las palomas se acostumbran y se dan cuenta del engaño.

Los ruidos asustan a las palomas. Si de vez en cuando podemos ir saliendo al balcón o a la ventana y hacer ruidos picando las manos o con dos globos, por ejemplo, puede ser que las aves, en pocos días, pierdan la costumbre de ir a la zona, porque no se sentirán cómodas. Hay aparatos que emiten ultrasonidos, que no son audibles para las personas y tienen una eficacia limitada pero son fáciles de instalar. No obstante, se tiene que tener en cuenta que sí que pueden causar molestias a animales domésticos.

Por otra parte, en tiendas como ferreterías o floristerías venden repelentes químicos para las palomas, en forma de gel o líquido que generan un olor que molesta a las palomas, incluso algunos generan irritación en las vías respiratorias, el inconveniente de este tipo de repelente es que se tiene que estar poniendo con regularidad para que tenga eficacia.

Pero la mayoría de portales especializados en la materia recomiendan como método más efectivo las plantas, ya sean cactus (que tienen pinchos) u otras plantas aromáticas como el espliego, la albahaca o el romero. Eso sí, hace falta cambiar las plantas de posición e ir variando el tipo de vegetal, para que los pájaros no se acostumbren.