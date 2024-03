Entrega de los premios de fotografía Leonor Pedrico

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Orfeó Lleidatà acogió ayer la entrega del X Premi de Fotografia Feminista Leonor Pedrico Serradell organizado por el Grup Feminista de Ponent-Grup de Dones de Lleida. El primer galardón fue para Mireia Comas Francha, por la serie Atrapats, y el segundo para Ares Alcaina por la fotogría Fotoperiodisme en temps de guerra. El tercer premio recayó en Estel Margalef, Savana Sky Mee, Ekrame Kharbouch, Maria Panchak, Alex Secanell, Aleix Molina y Alex Samper por la fotografía The black is the new pink. El acto contó con la actuación musical de la cantautora leridana Itsasgorak.

Este año el reconocimiento se ha dedicado a la temática Mujeres y Fotoperiodismo. En esta décima edición se presentaron quince trabajos. Desde el colectivo organizador del certamen se señaló que “las mujeres fotoperiodistas siguen sin obtener un espacio de reconocimiento dentro del sector, aunque su mirada es indispensable para obtener una lectura en clave feminista de la sociedad que muestran”. Por eso, las propuestas se centraron en las fotoperiodistas como protagonistas.