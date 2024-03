Un vino y un vermut leridanos, premiados

Joan Jové, de Mas Blanch i Jove, recibió el premio Best in Class por su vino ‘Troballa Blanca 2022’.Mas Blanch i Jové

El vino Troballa Blanca 2022, elaborado por la bodega Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles, ha sido galardonado con el premio Best in Class, otorgado por la Guía Wine Up. Este reconocimiento consagra a Troballa Blanca como la mejor garnacha blanca de España, según el veredicto de esta guía. En la edición 22 de la publicación se han evaluado más de 800 vinos monovarietales. Los premios se entregaron el pasado día 5 en Albacete.

La Cooperativa Tres Cadires ha sido premiada con un Vinari por su vermut ‘Caràcter'Cooperativa Tres Cadires.

Por otra parte, el vermut Caràcter de la Cooperativa Tres Cadires de Arbeca fue distinguido con el Gran Or en la categoria de vermut innovador de los premios Vinari 2024 en una gala que se celebró el jueves en Reus. De esta forma, vuelven a conseguir la máxima categoría de distinción en unos galardones que nacieron en 2015 con la finalidad de visibilizar y prestigiar la elaboración de vermut en Catalunya. Caràcter contiene oliva arbequina y vino de la cooperativa L’Olivera.