Pequeños grandes ingenieros

El equipo Robotech de Mollerussa consiguió dos podios en la final nacional de la First Lego League (FLL), que se celebró el pasado fin de semana en el paraninfo de la Universidad de Alicante. En concreto, este grupo formado por ocho aficionados a la ingeniería robótica de entre 12 y 15 años consiguió dos terceros premios en las categorías de Comportamiento del Robot y Valores First. Tras proclamarse vencedores en la fase local del pasado 24 de febrero en la Universitat de Lleida, el grupo leridano se enfrentó el sábado a otros 54 equipos de toda España y logró un resultado más que satisfactorio. En esta edición, los adolescentes trabajaron en nuevas formas de crear y comunicar arte y aficiones alrededor del mundo. Cada grupo construyó un robot capaz de solventar varios retos y, además de investigar acerca de esta temática, crearon un proyecto de innovación que defendieron ante el jurado. En el caso de Robotech, presentó el proyecto científico Lego Tech Factory, un sistema de aprendizaje y competición online que actualmente no existe y que permitirá aprender, compartir y competir de forma continuada con el resto del mundo. Este equipo de Mollerussa nació hace dos años y no representa a ningún centro educativo. Está integrado por Júlia, Ares, Cèlia, Sergi, Marc, Julià, Oriol y Àlex, ocho amigos de diferentes institutos que tienen en común un gran interés por la programación y la ingeniería robótica. Ellos mismos se han ido formado por su cuenta en estas materias, ya sea acudiendo a academias especializadas o trabajando de la mano de equipos con una larga trayectoria en esta competición como los navarros Legotronic Beavers, que este año ganaron la fase nacional y se clasificaron junto a los Robotronic Bulls en la gran final de Houston (Estados Unidos).

La First Lego League es un programa educativo a nivel internacional que fomenta vocaciones científico-tecnológicas entre niños y jóvenes a partir de experiencias prácticas y divertidas, resolviendo problemas del mundo real para ayudar a construir un futuro mejor. A nivel nacional, esta competición ha reunido a cerca de 10.000 participantes en distintas ciudades de toda España y, previamente a la final, se han celebrado cerca de 35 eventos locales.

