Petits grans enginyers

L’equip Robotech de Mollerussa va aconseguir dos podis a la final nacional de la First Lego League (FLL), que es va celebrar el cap de setmana passat al paranimf de la Universitat d’Alacant. En concret, aquest grup format per vuit aficionats a l’enginyeria robòtica d’entre 12 i 15 anys va aconseguir dos tercers premis en les categories de Comportament del Robot i Valors First. Després de proclamar-se vencedors a la fase local del passat 24 de febrer a la Universitat de Lleida, el grup lleidatà es va enfrontar dissabte 54 equips més de tot Espanya i va aconseguir un resultat més que satisfactori. En aquesta edició, els adolescents van treballar en noves formes de crear i comunicar art i aficions al voltant del món. Cada grup va construir un robot capaç de resoldre diversos reptes i, a més d’investigar sobre aquesta temàtica, van crear un projecte d’innovació que van defensar davant del jurat. En el cas de Robotech, va presentar el projecte científic Lego Tech Factory, un sistema d’aprenentatge i competició online que actualment no existeix i que permetrà aprendre, compartir i competir de forma continuada amb la resta del món. Aquest equip de Mollerussa va nàixer fa dos anys i no representa cap centre educatiu. Està integrat per Júlia, Ares, Cèlia, Sergi, Marc, Julià, Oriol i Àlex, vuit amics de diferents instituts que tenen en comú un gran interès per la programació i l’enginyeria robòtica. Ells mateixos s’han anat format pel seu compte en aquestes matèries, ja sigui acudint a acadèmies especialitzades o treballant de la mà d’equips amb una llarga trajectòria en aquesta competició com els navarresos Legotronic Beavers, que aquest any van guanyar la fase estatal i es van classificar juntament amb els Robotronic Bulls per a la gran final de Houston (Estats Units).

La First Lego League és un programa educatiu a nivell internacional que fomenta vocacions cientificotecnològiques entre nens i joves a partir d’experiències pràctiques i divertides, resolent problemes del món real per ajudar a construir un futur millor. A nivell estatal, aquesta competició ha reunit prop de 10.000 participants en diferents ciutats de tot Espanya i, prèviament a la final, s’han celebrat prop de 35 esdeveniments a nivell local.

Compte enrere per a la tercera Lan Party Lleida, el cap de setmana

Lleida es convertirà des de demà fins diumenge en la capital dels videojocs amb la celebració de la Lan Party, que acollirà les finals de les competicions de League of Legends, VALORANT i Call of Duty. La tercera edició d’aquest esdeveniment, que se celebrarà al Magical Media del Turó de Gardeny, tornarà a completar l’aforament amb més de 300 persones que competiran i conviuran durant tres dies per saber qui és el millor als videojocs League of Legends, VALORANT, Call of Duty, Pokemon, FC24, Age of Empires II, Fortnite i molts altres títols destacats d’aquest sector. Per a la Lan Party també s’ha recaptat una bossa de premis valorada en més de 2.500 euros que es repartirà entre els campions dels diferents videojocs. A més, aquest any s’obrirà una zona d’exposició i prova de videojocs d’accés gratuït, per on s’espera que passin unes 1.500 persones durant tot el cap de setmana.