Absuelven a la exempleada de Correos de Lleida acusada de abrir paquetes

La Audiencia de Lleida ha absuelto a la exempleada de Correos de Lleida acusada de abrir paquetes que se enfrentaba a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación. El tribunal considera que no ha quedado acreditado que la acusada, representada por el letrado David Gil, cometiera un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como sostenían la Fiscalía y la abogada del Estado –que ejercía la acusación particular al representar a Correos–. El tribunal considera que “no ha quedado probado ningún elemento indiciario que apunte a dar como probado que la acusada, más allá de abrir el precinto del paquete, procediera a examinar su contenido, los que nos lleva a tener dudas sobre si el ánimo de la acusada era enterarse de secreto alguno, vulnerando de esta forma la intimidad del destinatario del mismo”. Además, la sala afirma que “no existe denuncia de la persona agraviada, que sería el destinatario del paquete, y concluimos que falta el requisito esencial de procedibilidad, lo que debe conducir, sin más, al dictado de una sentencia absolutoria”.

En la vista oral, celebrada el pasado 13 de marzo, solo declararon la acusada y su jefe, que fue la persona que denunció los hechos, que ocurrieron el 29 de noviembre de 2021 en el centro logístico, en el polígono industrial Entrevies. La acusada negó que abriera este u otros paquetes. Afirmó que uno de ellos se abrió de forma “accidental” cuando intentaba “despegarlo con un cúter de otra caja a la que estaba enganchado por una solapa”. Afirmó que “me puse nerviosa por la manera en la que me habló el encargado”. Preguntada por si su intención era saber qué había dentro, la mujer respondió: “Para nada”. Aseguró que llevaba 20 años trabajando en Correos “con un currículum excepcional” y que no tenía “ninguna intención” de abrir paquetes. En cambio, el responsable afirmó que días atrás había detectado otros paquetes abiertos en secciones en las que la acusada había trabajado. “Era la hora del almuerzo, todos los trabajadores se fueron a comer o al servicio pero ella no. Fue a la zona de los paquetes. Yo entré por otra puerta y observé cómo cortaba un paquete con un cúter”, declaró. Añadió que “al ser sorprendida me dijo ‘solo miro lo que hay dentro’”. En el interior había un teléfono móvil. La Audiencia ha absuelto a la mujer.