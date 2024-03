Jueves Santo, qué es y que se celebra

Publicado por Redacció

El Jueves Santo es una fecha significativa dentro del calendario litúrgico cristiano que conmemora varios eventos importantes en la vida de Jesucristo durante la Semana Santa. Este día marca el inicio del Triduo Pascual, que incluye la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Significado y eventos destacados:

La Última Cena: El Jueves Santo recuerda la última cena que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión. El momento más importante de la Última Cena es el considerado por la Iglesia como la institución de la Eucaristía, es decir, uno de los siete sacramentos para los católicos. Se produce en el momento que Jesús toma pan, lo parte y reparte entre los comensales diciendo en voz alta: "Tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros". Después, tomó un cáliz rebosante de vino y dijo: "Tomad y bebed todos de él porque es el cáliz de mi sangre, sangre de una alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados".

El Lavatorio de los Pies: También se recuerda el gesto humilde de Jesús al lavar los pies de sus discípulos como un acto de servicio y amor. Este acto simboliza la importancia del servicio y la humildad en la vida cristiana. Pedro fue el único de los doce apóstoles que cuestionó su acción, diciéndole que "no me lavarás los pies jamás", ya que lo entendía como una humillación de su señor hacia él, que era su discípulo. La respuesta de Jesús fue: "si no te lavo, no tienes parte conmigo". Pedro le contestó: "Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza".

La Oración en el Huerto de Getsemaní: Después de la cena, Jesús se retiró al huerto de Getsemaní para orar, donde experimentó angustia y dolor ante su inminente arresto y crucifixión. Esta oración es un recordatorio del sufrimiento de Jesús y su entrega a la voluntad de Dios.

La Traición de Judas y el Arresto de Jesús: Durante la noche, Judas Iscariote traicionó a Jesús, identificándolo ante las autoridades religiosas y romanas, lo que llevó a su arresto y posterior juicio.