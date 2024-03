Dijous Sant, què és i que se celebra

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Dijous Sant és una data significativa dins del calendari litúrgic cristià que commemora diversos esdeveniments importants en la vida de Jesucrist durant la Setmana Santa. Aquest dia marca l’inici del Triduo Pascual, que inclou la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús.

Significat i esdeveniments destacats:

L’Últim Sopar: El Dijous Sant recorda l’últim sopar que Jesús va compartir amb els seus deixebles abans de la seua crucifixió. El moment més important de l’Últim Sopar és la considerada per l’Església com la institució de l’Eucaristia, és a dir, un dels set sagraments per als catòlics. Es produeix en el moment que Jesús pren pa, el parteix i reparteix entre els comensals dient en veu alta: "Preneu i mengeu tots d’ell perquè aquest és el meu cos, que serà entregat per vosaltres." Després, va prendre un calze curull de vi i va dir: "Preneu i beveu tots d’ell perquè és el calze de la meua sang, sang d’una aliança nova i eterna que serà vessada per vosaltres i per tots els homes per al perdó dels pecats."

El Lavatori dels Peus: També es recorda el gest humil de Jesús en rentar els peus dels seus deixebles com un acte de servei i amor. Aquest acte simbolitza la importància del servei i la humilitat en la vida cristiana. Pedro va ser l’únic dels dotze apòstols que va qüestionar la seua acció, dient-li que no "em rentaràs els peus mai", ja que ho entenia com una humiliació del seu senyor cap a ell, que era el seu deixeble. La resposta de Jesús va ser: "si no et rento, no tens part amb mi". Pedro li va contestar: "Senyor, no només els peus, sinó fins les mans i el cap".

L’Oració a l’Hort de Getsemaní: Després del sopar, Jesús es va retirar a l’hort de Getsemaní per pregar, on va experimentar angoixa i dolor davant del seu imminent arrest i crucifixió. Aquesta oració és un recordatori del sofriment de Jesús i la seua entrega a la voluntat de Déu.

La Traïció de Judes i l’Arrest de Jesús: Durant la nit, Judas Iscariote va trair Jesús, identificant-lo davant de les autoritats religioses i romanes, el que va portar al seu arrest i posterior judici|seny.