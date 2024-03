'Procesión' interior por la lluvia

La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS La Granadella. El “desclavament” fue el principal acto religioso en la población de Les Garrigues. - GERARD HOYAS

La intensa lluvia obligó a suspender ayer la procesión del Sant Enterrament en Lleida, organizada por la Congregació de la Puríssima Sang. Los pasos quedaron refugiados en la iglesia de la Sang, en la calle Germanetes, que los fieles abarrotaron para seguir el acto que se celebró en lugar del desfile por las calles de la ciudad. El obispo de Lleida, Salvador Giménez, improvisó un parlamento y los portadores de algunos pasos hicieron un pequeño recorrido en el templo, que levantó aplausos e incluso una mujer cantó la saeta El Cristo del madero. Algunos participantes no pudieron contener el llanto, tras un año esperando la procesión. “Hay gente que lo lleva muy adentro, mucho esfuerzo de preparación, y cuando pasa esto, los sentimientos afloran”, indicó el prior de la congregación, Eduard Segarra. La Banda Municipal tampoco pudo asistir para tocar la nueva marcha de la Mare de Déu de la Soledat y el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que harán lo posible para que participe en la del próximo año. El obispo admitió que la suspensión fue “una desilusión para mucha gente”, pero dijo que “fe no es solo la procesión en la calle sino lo que celebramos en las iglesias”. “Habíamos rezado todos por la lluvia. Ha llovido. Ahora no nos podemos quejar demasiado”, remarcó. La iglesia estará abierta el fin de semana para poder ver los pasos.

Las procesiones y viacrucis también protagonizaron el Viernes Santo en muchas poblaciones leridanas. En La Granadella se llevo a cabo el Desclavament, un ritual único en Catalunya que escenifica el descenso del cuerpo de Cristo de la cruz que se celebró a las 22.00 horas ante numeroso público. También cabe destacar la procesión de Bossòst, ya que es el único pueblo de la Val d’Aran que conserva esta tradición religiosa de Semana Santa. Durante la mañana se llevaron a cabo varias escenificaciones de la Pasión de Cristo. Localidades tanto del Pirineo, como Talarn, Gerri de la Sal, Esterri o La Seu, como del llano, como es el caso de Tàrrega, Alpicat, Alcarràs o Aitona también celebraron sus procesiones.