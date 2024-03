Sor Lucía Caram relata los efectos bélicos en Ucrania

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Sor Lucía Caram acaba de publicar un libro sobre su experiencia en la ayuda humanitaria en Ucrania. Invitados a reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión (Plataforma Editorial) habla sobre el impacto de la guerra y los efectos que tiene sobre la población. Desde la invasión de Rusia, la monja he hecho 23 viajes a la zona de conflicto, ha impulsado la construcción de dos hospitales de campaña y ha llevado más de 130 ambulancias. “Cada vez tengo más la certeza de que Ucrania está defendiendo a Europa y hace de muro de contención de los ataques que podamos recibir”, explicó en una entrevista a ACN. Caram lamenta la situación de los niños y niñas: “les han robado la infancia, los niños de allí no sonríen”. En su obra, ha querido “dar voz”, a aquellas personas a las que “de un día para otro les ha cambiado la vida”. “Es un relato de horror y terror que me parecía que no podíamos ignorar”, asegura.