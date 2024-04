La OCU denuncia que los precios de los supermercados han subido por término medio un 38% en tres años

Publicado por acn

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que los precios de productos de alimentación y droguería en los supermercados han subido por término medio un 38% en tres años. Así lo revelan en un estudio en que han analizado más de un centenar de productos de gran consumo en siete grandes cadenas y que recoge más de 55.000 precios. Entre los supermercados examinados, Carrefour y Alcampo destacan como las cadenas que más se han encarecido, con un 45% y un 43% respectivamente. Con respecto a los alimentos, las subidas de precio se han evidenciado sobre todo en el aceite de oliva suave, el azúcar blanco, el zumo de naranja, los huevos y el arroz. Ante estos aumentos, la OCU ha exigido que la rebaja del IVA se mantenga más allá de junio y que se amplíe a la carne y al pescado.

En concreto, el estudio recoge los precios en los supermercados en línea de Alcampo, Carrefour, Condis, Día, El Corte Inglés, Eroski y Mercadona en diez ciudades diferentes por todo el Estado. Ahora bien, OCU matiza que no todas las cadenas han incrementado sus precios en la misma medida. Les principales subidas se han observado en Carrefour con un 45%, Alcampo con un 43% y Mercadona con un 32%. Les únicas grandes cadenas que no se han tenido en cuenta en el estudio son Lidl y Aldi, ya que no tienen tienda virtual.

Entre los alimentos, el estudio reitera que el aceite de oliva es el producto que más se ha encarecido en los últimos tres años, en un 225%, seguido del azúcar blanco (91%) y el zumo de naranja (81%). También se han visto incrementos significativos en el yogur natural, el arroz, los huevos, las zanahorias, los macarrones o las barras de helado. Les menores subidas se han registrado entre las frutas y verduras, aunque por término medio han incrementado en un 20%.

La OCU ha atribuido este incremento al aumento de los costes de los productores, sobre todo en fertilizantes y combustibles en el caso de los productos frescos. Así, han avisado de que algunos alimentos, como las manzanas o los plátanos, han experimentado mayores incrementos en los mismos supermercados.

Según la organización, la rebaja del IVA ha tenido un impacto limitado en el control de los precios en supermercados, pero igualmente exigen que se mantenga más allá de junio y se amplíe a la carne y el pescado. "El 50% de las familias tienen dificultades para adquirirlos", han avisado. De la misma manera, la OCU ha pedido aumentar de forma sustancial el cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros, así como el número de beneficiarios.