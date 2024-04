Educació empezará a aplicar el próximo curso un programa para mejorar las matemáticas y un plan de comprensión lectora

Publicado por acn

Educació creará docentes referentes de matemáticas y lenguas en los centros y empezará a implementar el próximo curso un plan para mejorar la comprensión lectora, inicialmente en 250 centros. Escuelas e institutos recibirán guías de aprendizajes básicos de cada curso para estandarizar lo que tienen que enseñar y también las evaluaciones. En paralelo, se pondrá en marcha un nuevo programa para la mejora de las matemáticas, empezando por 200 centros. Estas son algunas de las medidas que la consellera de Educació, Anna Simó, ha trasladado este martes al pleno del Consejo de Educación de Cataluña en respuesta en el documento de propuestas creado por el Grupo Impulsor de mejoras educativas para mejorar los resultados educativos después de los malos resultados del informe PISA.

El Departamento, ha dicho Simó, considera que concretando de esta manera se da respuesta para poder "remontar" en matemáticas, comprensión lectora, lengua oral y lengua escrita. "Los centros necesitáis más herramientas, más apoyo y eso es lo que humildemente estamos trabajando", ha afirmado.

La consellera ha hecho valer la tarea y rapidez del Grupo Impulsor en su encargo y el compromiso posterior del Departamento para aplicar algunas de las medidas sugeridas ya el próximo curso. También ha pedido al Consejo y a las direcciones "trabajar juntos" estas y futuras políticas y medidas y ha recordado que una voluntad "clara" definida por el grupo es la de alcanzar un "pacto de país" que vaya más allá de las legislaturas para "estabilizar y mejorar" el sistema educativo a medio y largo plazo.

Presupuesto prorrogado y 312 millones de euros más

"Asumimos buena parte de las propuestas en un contexto que no era el que esperábamos", ha admitido Simó en relación a la prórroga presupuestaria. El departamento remarca el "contexto poco idóneo" para desplegar cualquier medida teniendo en cuenta que no hay presupuestos aprobados y la legislatura se acaba. Además, Simó ha señalado que no se llegará al 6% del PIB como necesitaría el sistema.

Según ella, el nuevo presupuesto planteado por el Govern habría permitido sacar adelante acciones "más ambiciosas". Sin embargo, ha explicado que del suplemento de crédito para gastos "urgentes y necesarios" aprobado este martes, 312 millones de euros se suman a la prórroga del 2023 para Educación. Así, el Departamento gana 312 millones más de los previstos al presupuesto del año pasado que se prorroga.

Por otra parte, ha constatado también que no se ha podido crear todavía la Agencia de Evaluación y Prospectiva. "Me duele especialmente", ha reconocido la consellera, que quería contar con esta herramienta para generar evidencias científicas que guíen las políticas para mejorar la calidad del sistema educativo. Según ella, está todo a punto para iniciar la creación de la agencia una vez haya nuevo ejecutivo después de las elecciones del 12-M y Educación se compromete a crearla al inicio de la próxima legislatura si continúa en el Govern.

También alerta que hay propuestas de que no son aplicables en un plazo corto, no sólo por la falta de presupuesto, sino porque implementarlas todas al mismo tiempo podría suponer un "tensionamiento" del sistema. Ahora bien, se compromete a hacerlas efectivas cuando sea posible. Una de las medidas que planteó el grupo fue recuperar la sexta hora, pero la consellera no ha hecho referencia explícita.

Medidas prioritarias

Sea como sea, ha subrayado, no se puede "aplazar" la propuesta de una batería de medidas que se han priorizado para mejorar los resultados educativos y por eso algunas ya se asumirán el próximo curso.

Así pues, Educación facilitará en los centros educativos la concreción de los aprendizajes básicos para facilitar a los docentes su identificación en las diferentes áreas del currículum. La consellera ha explicado que ya se están elaborando los documentos orientativos, unas guías que incluirán los criterios de evaluación clave para cada uno de los ciclos y que servirán para programar y diseñar actividades de aprendizaje y evaluación. También se entregarán orientaciones en los centros para secuenciar y fijar el aprendizaje de la lectoescritura al primer ciclo de primaria.

El próximo curso se reforzará el aprendizaje de las competencias matemáticas y lingüísticas con la creación de un perfil profesional docente en estas dos áreas. Se potenciarán los referentes en matemáticas a la educación infantil y primaria, y los referentes en lenguas. También se reforzarán los perfiles actuales de inmersión lingüística y de biblioteca.

En materia de comprensión lectora, se desplegará un plan con formación docente, inicialmente a 250 centros, para mejorar las metodologías de aprendizaje de la lectoescritura. Se elaborarán materiales para que los centros puedan hacer la revisión de los componentes de la competencia lectora que llevan a cabo, la prueba de fluidez y la comprensión tanto a primaria como a secundaria. Se creará una red de centros para la comprensión lectora, con formación en inmersión lingüística por parte de los asesores LIC (lengua, interculturalidad y cohesión social).

Con respecto a la competencia matemática, se pondrá en marcha el curso 2024-2025 un programa de mejora dirigido inicialmente a 200 centros educativos. Incluirá formación y asesoramiento en horario de centro, materiales didácticos manipulativos, programaciones y guías para docentes.

El objetivo es impulsar el aprendizaje de los ítems con más margen de mejora que cada centro ha podido identificar en los resultados de las últimas pruebas de competencias básicas. Paralelamente, ya se están impulsando mejoras en la formación continuada en didáctica de las matemáticas y acuerdos con las universidades para la formación inicial docente.

Simó también ha trasladado otras medidas, como la incorporación de 220 nuevas dotaciones de personal docente de atención a la diversidad y de 120 dotaciones de personal de atención educativa. Se estabilizan las 881 dotaciones de aula de acogida y se prevé revisar el actual modelo.

Educación se compromete a presentar en el primer trimestre del curso 2024-2025 un plan de choque contra el abandono escolar prematuro con el objetivo de situar Cataluña por debajo del 9% que marca la UE.

El departamento prevé diseñar durante el próximo curso el nuevo Plan de formación permanente del personal docente y no docente. También en el próximo curso está previsto preparar el apoyo normativo para hacer una prueba piloto de zonas educativas de cara al curso 2025-2026.

En materia de calendario y horario lectivo, Educación recuerda que ha encargado un estudio a Ivàlua para estudiar los horarios y la implementación de la jornada continua.

También ha explicado que el próximo curso se empezarán a aplicar parcialmente medidas para la "desburocratización" de los centros para que las direcciones hagan "más liderazgo pedagógico y menos papeleo".