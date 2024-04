La fe católica, con 57 leridanos menos

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Más de medio centenar de leridanos han decidido apostatar en los últimos siete años, acto que implica renunciar a la fe católica y a todos sus preceptos. Según datos facilitados a este diario por la diócesis de Lleida, desde 2017 hasta este mes de abril han sido 57 las personas que se han dado de baja de la Iglesia. La apostasía es un derecho recogido en la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y, aunque este proceso tuvo una gran incidencia en los primeros años, lo cierto es que la tendencia ha ido a la baja y los casos se han reducido considerablemente. Así, el año pasado el obispado de Lleida registró cinco de estos procesos y, en entre enero y marzo de este 2024, tres. Entre los principales motivos para apostatar se encuentra la nula transmisión de la fe por parte de la familia o de la propia Iglesia, el desconocimiento de Cristo y de la institución eclesiástica o no compartir la doctrina. Para iniciar este proceso hay que presentar la partida de bautismo, una fotocopia compulsada del DNI y un instancia firmada dirigida al obispo de la diócesis correspondiente en la que aparezcan los datos de la persona interesada y una breve exposición de los motivos por los cuales solicita abandonar la fe católica. La Secretaría General del obispado es la que se encarga de inscribir la apostasía a la partida de bautismo, con lo que esta última queda bloqueada y ya no se podrán hacer copias de la misma. Finalmente, cuando todo el proceso se ha completado, se envía una carta postal certificada en la que se comunica a la persona que ya se ha hecho efectivo su abandono. El 51,3% de la población de Catalunya manifiesta que no es religiosa y “por primera vez” las personas no creyentes son mayoría, según el estudio Laïcitat en Xifres 2024 elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia. El informe, con datos de 2023 a partir de diferentes barómetros, indica que el País Vasco también registra por primera vez más personas no creyentes, con un 51% de la población que manifiesta no ser religiosa. En el conjunto de España, la tendencia catalana se invierte y el 56,9 de la población española se considera religiosa, principalmente de confesión católica. Otro 41,5% afirma no tener creencias religiosas, siendo agnósticos, indiferentes o ateos.