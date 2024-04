Multa por no acudir a una cita médica

Publicado por Redacció

Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno de Francia ha anunciado que plantea cobrar una multa de 5 euros a las personas que no acudan a sus citas médicas o no las anulen en un plazo de 24 horas.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, abogó por “no poner el foco ahí” y descartó la medida en el Estado, que también fue rechazada por la Asociación Española de Consumidores.

"Yo no acabo de confiar mucho en los modelos impositivos", ha asegurado García durante su intervención en los Desayunos Socio-sanitarios de Europa Press. Así se ha expresado al ser preguntada sobre la medida anunciada por el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, por la que se multará con cinco euros a aquellos pacientes que no se presenten a una consulta médica si no avisan con una antelación mínima de 24 horas.

Así, aboga por poner en valor también a los profesionales, que tienen "todos los conocimientos" para resolver los problemas de salud como para que el paciente "desperdicie" el acceso a "esa varita mágica".

En este punto, ha llamado también a contar con la Secretaría General de Digitalización de la Salud, que ayuda a "citar, a descitar, a anular, a acudir, y a tener otro modelo de acceso a la sanidad pública".