Entidades animalistas exigen a la Paeria que se haga cargo de 'peludos' rescatados

Más de cuarenta protectoras y entidades animalistas que conforman la plataforma Tsunami Animalista dirán hoy “basta” con una concentración a las 20.00 h. en la plaza Paeria para denunciar lo que consideran el incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal por parte del consistorio. “Hace años que las protectoras estamos saturadas porque nos tenemos que hacer cargo de los animales abandonados que no rescata el ayuntamiento. El protocolo de la Paeria para atender a los peludos en la calle no funciona ni los fines de semana ni fuera del horario de oficina”, dijo Sandra, del Tsunami Animalista. “Estamos hartos de promesas y mentiras. Por ley, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de estos animales y no dejarlo en manos de protectoras que subsisten a duras penas”, añadió, al tiempo que también denunció la falta de un plan de gestión de colonias felinas. Tras reunirse con las entidades, la concejala Begoña Iglesias dijo que “necesitábamos saber en qué estamos fallando y, a pesar de que cumplimos la ley, nos transmitieron una serie de consideraciones que se deberían revisar”. Por su parte, el alcalde Fèlix Larrosa dijo que “los fines de semana Lleida es una ciudad de destino para abandonar perros” y anunció que los policías de barrio tendrán lectores de chip.