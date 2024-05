Mollerussa reabre por un día la terraza de la antigua Musicland

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

La discoteca Musicland de Mollerussa volvió a abrir sus puertas ayer, por la fiesta mayor del municipio. Solo lo hizo la única parte que aún no ha sido remodelada: la terraza, que acogió una fiesta donde no faltó la música, los cócteles y pizza para comer. Los más nostálgicos no se perdieron la oportunidad de revivir lo que fue la Mollerussa de los años ochenta y noventa. También pudieron bailar durante buena parte de la tarde los vecinos que asistieron a la actuación de la orquesta Maravella en el pabellón Pla d’Urgell.

Por la mañana, la programación incluyó iniciativas como una gran tronada a cargo de ARF Diables de Mollerussa en la plaza del Ajuntament y el concierto familiar La Gran Aventura, a cargo de Els Superherois. La jornada también incluyó una fiesta para inaugurar el nuevo Espai Andana Jove, ubicado en la Oficina Jove. El mismo escenario acogió un taller de grafitis a cargo de los artistas multidisciplinarios Ivan Egea y Estitxu Julián, dirigido a los más jóvenes.