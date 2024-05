Campaña feminista en Francia contra siniestros

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

En Francia, la polémica está servida por la campaña de seguridad vial con el lema “Conduisez comme une femme” (Conduce como una mujer) que acaba de lanzar la asociación de víctimas de la carretera Victimes et Citoyens. Aunque muchos pueden interpretar esta frase como un mensaje de trasfondo machista, la organización pretendería todo lo contrario. Respaldada por cifras alarmantes que apuntan a que los conductores franceses de género masculino son los responsables de la mayoría de los siniestros viales, esta iniciativa no sólo busca acabar con clichés machistas como el manido dicho de “mujer al volante, peligro constante”, sino que también quiere llamar a la prudencia en carretera. “Estadísticamente, conducir como una mujer sólo significa una cosa: seguir con vida” es el argumento en que Victimes et Citoyens basa su argumento.