La fiebre del diamante sintético

El mercado de los diamantes de laboratorio no para de crecer. La clave de su éxito es que son química y visualmente idénticos a los de minería aunque cuestan hasta un 70% menos. Así, mientras que un diamante tradicional de un quilate puede rondar los 7.000 u 8.000 euros, uno sintético se sitúa en torno a los 2.500. El joyero leridano Àlex Riu fue el primer importador en España de este tipo de piedras preciosas a través de la empresa We Speak Diamond, fundada en 2017 junto a su socio Carles Tubella. El que también es presidente del Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya explica que en poco tiempo han pasado de ser un producto prácticamente desconocido a tener una demanda que crece año tras año, especialmente entre los jóvenes de 30 a 40 años. De hecho, en países como EEUU la mitad de los diamantes que se comercializan ya son de laboratorio. “Nos dimos cuenta de que mucha gente no compraba joyería con diamante porque consideraba que era un producto muy exclusivo e inaccesible”, señala Riu, mientras apunta que los nuevos consumidores valoran que estas piedras sintéticas son “más asequibles y transparentes”. Y es que, “podemos certificar que los diamantes que comercializamos han crecido en la India con energía solar y no han ayudado a financiar conflictos armados”. Hay dos técnicas para crear estos minerales: una que simula las condiciones naturales de los diamantes tradicionales (alta presión y alta temperatura) y otra que utiliza el gas metano como fuente de carbono, que se mezcla con hidrógeno y se ioniza mediante el plasma. Además de vender estos diamantes al por mayor a fabricantes y talleres, Riu y Tubella abrieron a finales de 2020 en Barcelona la tienda Accent Created Diamonds para acercar esta joyería a pequeños compradores. Cuando se trata de la distribución, Riu explica que “nuestro principal mercado es nacional, aunque también vendemos en Alemania, Holanda, Francia, Austria, Suecia y Reino Unido”, al tiempo que subraya que distribuyen los diamantes de la firma estadounidense ALTR, uno de los fabricantes más importantes del mundo.

