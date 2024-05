Ferrocarrils repartirá chapas para fomentar el civismo al transporte público

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciado este mes de mayo una acción, en el marco de la campaña de civismo de la compañía, que pretende fomentar que se ceda el asiento en el tren a las personas que lo necesitan. Así, el colectivo de agentes de estación, implicado en el fomento de los comportamientos cívicos a los trenes y a las estaciones de FGC, repartirá chapas con el mensaje “¿Me dejas sentar”? a mujeres embarazadas y a personas mayores o con movilidad reducida a las estaciones de las líneas Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia y Lleida-La Pobla de Segur.

Los mensajes para fomentar el civismo al tren son: ceder los asientos a las personas que lo necesitan, no poner los pies en los asientos, no sentarse en las escaleras ni lugares de paso, utilizar las papeleras de las estaciones y no provocar disturbios que molesten a otras personas. La difusión de cada uno de estos comportamientos cívicos se iniciará cada dos o tres meses, sucesivamente, empezando con respecto a los asientos reservados.

Así, a partir de este mes y durante los próximos meses, los usuarios podrán ver la campaña en las pantallas ubicadas en las estaciones y trenes de FGC de las líneas Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia y Lleida-La Pobla de Segur, a las tertulias colocadas en el interior de los trenes y a los medios de comunicación digitales de FGC como son la página web, la aplicación móvil y las redes sociales.

Además, durante el mes de junio, se colocarán los carteles de la campaña dedicados a fomentar que se ceda el asiento en todos los trenes de las líneas Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia y Lleida-La Pobla de Segur, concretamente en los cristales situados en los espacios donde se encuentran los asientos reservados. Estos carteles formarán parte de la senyaletica permanente instalada en el interior de los trenes.

FGC fomenta el civismo al transporte público

La campaña se enmarca en el Plan director interno de control de conductas incívicas de Ferrocarriles que recoge un conjunto de proyectos y programas para desarrollar acciones de fomento del civismo en el transporte ferroviario. El objetivo de este plan es dotar FGC y las personas que trabajan de mecanismos que permitan mejorar las condiciones de convivencia en los trenes y estaciones de Ferrocarrils, proporcionando entornos amables, seguros y libres de faltas de respeto para las personas y los bienes públicos.

Además, la aplicación móvil de Ferrocarrils cuenta con una función de alertas incívicas que el año pasado recogió 5.298 alertas que permitieron la activación de las respuestas pertinentes por parte de FGC. Del total de alertas recibimientos a través de la aplicación para móviles, las actitudes más frecuentes fueron: fumar (20,4%), tener la música alta (16%), poner los pies en los asientos (13%), disturbios (8,3%) y viajar sin billete (7,5%).

Con la voluntad de luchar contra el incivismo, Ferrocarrils coordina, desde el 2012, las reuniones del Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario, integrado por representantes de todos los operadores ferroviarios y tranviarios del estado español que mueven anualmente un total de 2.000 millones de viajes anuales. Los miembros del observatorio se coordinan para activar políticas que mejoren, de manera continuada, las condiciones cívicas del servicio y de la gestión del transporte ferroviario.