Noche de fuego y verbenas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Sort. Los más pequeños de Sort con sus 'falles' ayer, antes de empezar los actos festivos. De hecho, hoy celebrarán la 34 Fireta de Sant Joan y la 33 Xollada d'ovelles. - JORDI ECHEVARRIA

No hubo ni un solo rincón de las comarcas de Lleida que ayer no celebrara la verbena de Sant Joan. La Flama del Canigó viajó a decenas de localidades para encender las hogueras. Además, diez municipios del Pirineo vivieron la baixada de falles para celebrar el solsticio de verano. En la Alta Ribagorça, hubo en El Pont de Suert, Vilaller, Casós y Boí. En el Sobirà, fue el turno de Isil, en les Valls d’Àneu, y Alins, en la Vall Ferrera, coincidiendo con la Festa Major, y que congregó a 4.000 personas. En Alins, antes de la salida, los 250 fallaires exhibieron la pancarta Respectem la tradició fallaire que han hecho junto a Alós, Isil, La Pobla y València d’Àneu, parar mostrar su malestar con aquellos pueblos que han iniciado esta práctica donde no es tradición, como informó SEGRE ayer. En Aran hubo la Crema deth Taro de Arties y la Crema deth Haro de Les. En el Alt Urgell, Alàs revivió por cuarto año su fiesta de falles. Como novedad, la Associació dels Fallaires incorporó el Ball Pla, danza en pareja que se pudo ver cuando acabó la celebración en la plaza del pueblo. El objetivo de la iniciativa era recuperar ambas tradiciones.

En Lleida capital, la Flama del Canigó llegó a las 20.00 horas a la Paeria para encender la treintena de hogueras autorizadas en los barrios. Por su parte, en La Seu d’Urgell, la principal novedad fue una butifarrada gratuita y, posteriormente, el Grup de Diables de l’Alt Urgell encendió la hoguera. Tàrrega celebró ayer la fiesta de Sant Joan con la llegada de la Flama del Canigó en el Pati como acto central de la mano de la Penya Pedal y el Centre Excursionista CIM de Bellpuig acompañados del Club Ciclista Alba. En la plaza del Carme hubo sardanas con la Cobla Tàrrega y tras encender el pebetero se leyó el manifiesto escrito por Núria Cadenes. Por la noche tuvo lugar la bajada de las Falles de Secà, que se construyeron por la tarde en el Pati, y la fiesta acabó con cena, hoguera y concierto de Lasta Sanco y Her Majesty. Hasta las 23.00, los Bomberos atendieron 133 avisos en Catalunya e hicieron 11 intervenciones en las comarcas de Lleida.