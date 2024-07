Jair Domínguez critica que Catalunya Ràdio traspase 'El búnquer' a la una del mediodía y advierte que no ha firmado nada

Publicado por acn

El copresentador del programa 'El búnquer' Jair Domínguez ha criticado a través de las redes sociales la decisión de Catalunya Ràdio de traspasar el programa de la franja nocturna actual a la de la una del mediodía la próxima temporada. Domínguez ha lamentado que se enteró de la decisión ayer y se ha mostrado completamente disconforme, a la vez que ha alertado de que él no ha firmado nada. A su parecer la una del mediodía es horario "protegido" y este hecho va "en contra de uno de los pilares del programa", que es "hablar sin ambages". Admite que eso les ha costado "querellas y demandas" pero defiende esta manera de hacer las cosas. "Y yo quiero seguir haciéndolas". También opina que el tono que se consigue en un programa nocturno no se puede "alcanzar" al mediodía.

Domínguez admite que dado que el programa también se ofrece como pòdcast al público la escucha cuándo quiere, pero se declara un "boomer" que todavía cree en "el oyente de radio". Y a este oyente, a la una del mediodía no se le puede ofrecer lo mismo que por la noche, a su parecer, tanto porque a aquella hora "quieres teca, información, chismorreo, actualidad" y el equipo de 'El búnquer' no es "nada de eso", como por el hecho de que es una franja en que puede haber "niños escuchando" y no se puede decir cualquier cosa. "Y no quiero dejar de decirlo".

Por todo ello, el humorista afirma que luchará para que el programa "conserve su esencia intacta, que es el que el oyente ha dejado claro que quiere". Al mismo tiempo afirma que el equipo del programa se debe a una audiencia que ha convertido "esta idea loca en un programa que ha sido líder y ha ganado premios".

Y remacha: "Si el programa tiene que ser otra cosa, si se nos tiene que censurar o si se lo ha colocado en esta franja para dejarlo morir, yo no participaré".