Un gran chopo de premio en Bellpuig

El árbol monumental Xop Gros del Molí Vell de Bellpuig será la imagen del cupón de la ONCE del próximo 20 de agosto, dentro de la serie Abraça el teu arbre. Cinco millones de cupones difundirán el próximo martes la imagen de este ejemplar, que se encuentra justo antes de llegar al convento de Sant Bartomeu, situado a unos 500 metros del centro de Bellpuig, y junto al Molí Vell, edificio construido entre los siglos XIII y XIV. El Xop Gros pertenece a la especie Populus nigra, conocido también por los nombres comunes de chopo o polanco. Es un árbol que alcanza los 28,5 metros de altura, los 4,6 metros de perímetro y los 27 metros de copa mediana. Forma parte de la arboleda de interés local del Molí Vell declarada el 2004. El ayuntamiento finalizó el 2021 las obras de restauración del Molí Vell, el único vestigio de época medieval que queda en el municipio, para convertirlo en un atractivo turístico. En Catalunya, han formado parte de esta serie monográfica de cupones de la ONCE El Castanyer de Can Duch o Castanyer de la Casa del Bosc en Cànoves i Samaús (Barcelona) y el Arbre de la Llibertat de Arbúcies (Girona). También será imágen próximamente Lo Parot en Horta de Sant Joan (Tarragona). Según Medio Ambiente y Sostenibilidad, las comarcas leridanas cuentan con 50 árboles monumentales. Por comarcas, el Pallars Sobirà es la que tiene más, con 16; seguida del Solsonès, 7; Alt Urgell, 6; Alta Ribagorça, 5; la Noguera, 4; el Pallars Jussà y el Urgell, 3 cada una; Aran, 2 y Les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell y la Segarra, con uno cada una.