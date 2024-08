Un aranés, el español al que se han hecho más trasplantes con un total de seis

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Hace unos meses, el leridano Sergio Hijano (Bossòst, 1978) hizo historia al convertirse en el primer paciente del Estado en someterse a un sexto trasplantes de riñón. Es el segundo en todo el mundo en alcanzar esta cifra, que todavía no ha sido superada. Cuenta que al nacer le dañaron los riñones con el fórceps y le provocaron una necrosis cortical. “Con siete días de vida me ingresaron en la Vall d’Hebron y rápidamente vieron que tenía los riñones encharcados”, relata a este diario Hijano, que inició la hemodiálisis cuando tenía nueve años y recibió el primer trasplante a los doce. “Mi día a día era el de un niño normal, aunque tenía cierto retraso en los estudios porque faltaba tres días a la semana para recibir tratamiento”, señala este leridano que actualmente reside en Barcelona y que conoció a su pareja, también trasplantada, haciendo diálisis. Tras cinco injertos, en diciembre de 2023 recibió un sexto en el Hospital Clínic de Barcelona. “Cada vez que fallaba un riñón y tenía que volver a la diálisis era duro pero nunca he tirado la toalla. Mientras haya opciones de trasplante seguiré intentándolo porque no quiero acabar mi vida en una máquina de diálisis”.

Los cinco primeros riñones eran de donantes cadáver y, este último, se lo dio su hermano. “A él le dan miedo hasta las agujas pero, sin pensárselo dos veces, se hizo las pruebas para ver si éramos compatibles”, explica Hijano, que destaca la importancia de tener una actitud positiva y agradece el apoyo que siempre ha recibido de su familia.

“Cuando te toca una cosa así, no te queda otra que luchar”, asegura Hijano, que anima a los pacientes renales a no perder la esperanza y dejar atrás el miedo a los trasplantes. “Si yo he podido con seis, ellos también pueden. Que sepan que si el segundo o el tercer riñón falla, no siempre se acaba ahí”, señala este aranés, que también subraya la importancia de la donación como un acto altruista que salva vidas. “Una sola persona que ha fallecido puede llegar a salvar muchas vidas. Aunque en España estamos a la cabeza en donación de órganos y trasplantes, creo que es muy importante dar a conocer esta realidad para que haya todavía más concienciación. Es un pequeño gran gesto que cambia vidas”, asegura Hijano. Después de ocho meses de su último trasplante explica que “me siento bien e intento cuidarme lo mejor posible. Ojalá este sea el último”.

Veintiséis leridanos trasplantados entre enero y abril

En el primer cuatrimestrede este año, un total de 82 pacientes de las comarcas leridanas se encontraban en lista de esperapara ser trasplantados, lo que supone un 60% más respectoal mismo periodo del año pasado, cuando eran 51. Por tipo de órgano, 70 pacientes aguardan para recibir un riñón; 3, un hígado; 2, un corazón; y 7, pulmón.Asimismo, entre enero y abrilse han registrado 4 donantes, eldoble que el año pasado, a pesarde tener dos negativas familiares mientras que el año pasado no hubo ninguna. Entretanto,entre enero y abril 26 leridanos fueron trasplantados, dosmenos que el año pasado, de losque 23 fueron renales, uno dehígado, otro de corazón, y otrode páncreas-riñón. Por otra parte, los nuevos donantes de médula ósea en las comarcas leridanas han aumentado un 15% en el último año. Según los datos del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) facilitados a este diario por la Fundación Josep Carreras, durante el año pasado se incorporaron 166 donantes al sistema en la provincia de Lleida mientras que siete hicieron una donación efectiva (en 2022 fueron dos). Además, seis pacientes de Ponent fueron trasplantados de médula ósea.