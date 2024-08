Una vida i 6 trasplantaments renals

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa uns mesos, el lleidatà Sergio Hijano (Bossòst, 1978) va fer història al convertir-se en el primer pacient de l’Estat a sotmetre’s a un sisè trasplantament de ronyó. És el segon a tot el món a assolir aquesta xifra, que encara no ha estat superada. Explica que al nàixer li van danyar els ronyons amb el fòrceps i li van provocar una necrosi cortical. “Amb set dies de vida em van ingressar al Vall d’Hebron i ràpidament van veure que tenia els ronyons embassats”, relata a aquest diari Hijano, que va iniciar l’hemodiàlisi quan tenia nou anys i va rebre el primer trasplantament als dotze. “El meu dia a dia era el d’un nen normal, encara que tenia cert retard en els estudis perquè faltava tres dies a la setmana per rebre tractament”, assenyala aquest lleidatà que actualment resideix a Barcelona i que va conèixer la seua parella, també trasplantada, fent diàlisi. Després de cinc trasplantaments, el desembre del 2023 va rebre el sisè a l’Hospital Clínic de Barcelona. “Cada vegada que fallava un ronyó i havia de tornar a la diàlisi era dur però mai he tirat la tovallola. Mentre hi hagi opcions de trasplantament continuaré intentant-ho perquè no vull acabar la meua vida en una màquina de diàlisi.”Els cinc primers ronyons eren de donants cadàver, i aquest últim li va donar el seu germà. “A ell li fan por fins les agulles, però sense pensar-s’ho dos vegades es va fer les proves per veure si érem compatibles”, explica Hijano, que destaca la importància de tenir una actitud positiva i agraeix el suport que sempre ha rebut de la seua família. “Quan et toca una cosa així, no te’n queda cap altra que lluitar”, assegura Hijano, que anima els pacients renals a no perdre l’esperança i deixar enrere la por dels trasplantaments. “Si jo he pogut amb sis, ells també poden. Que sàpiguen que si el segon o el tercer ronyó falla, no sempre s’acaba allà”, assenyala aquest aranès, que també subratlla la importància de la donació com un acte altruista que salva vides. “Una sola persona que ha mort pot arribar a salvar moltes vides. Tot i que a Espanya estem al capdavant en donació d’òrgans i trasplantaments, crec que és important donar a conèixer aquesta realitat perquè hi hagi encara més conscienciació. És un petit gran gest que canvia vides”, diu Hijano. Després de vuit mesos de l’últim trasplantament explica que “em trobo bé i intento cuidar-me al millor possible. Tant de bo sigui l’últim”.

Vint-i-sis lleidatans trasplantats entre gener i abril

En el primer quatrimestred’aquest any, un total de 82 pacients de les comarques lleidatanes es trobaven en llista d’espera per ser trasplantats, la qual cosa suposa un 60% més respecteal mateix període de l’any passat, quan eren 51. Per tipus d’òrgan, 70 pacients esperen per rebre un ronyó; 3, un fetge; 2, un cor; i 7, un pulmó. Així mateix, entre el gener i l’abril s’han registrat 4 donants, el doble que l’any passat, malgrattenir dos negatives familiars mentre que l’any passat no n’hi va haver cap. A més,entre gener i abril 26 lleidatans van ser trasplantats, dosmenys que l’any passat, dels quals 23 van ser renals, un defetge, un altre de cor, i un altrede pàncrees-ronyó. D’altra banda, els nous donants de medul·la òssia a les comarques lleidatanes han augmentat un 15% l’últim any. Així, segons les dades del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) facilitades a aquest diari per la Fundació Josep Carreras, durant l’any passat es van incorporar 166 donants al sistema a la província de Lleida mentre que set van fer una donació efectiva (el 2022 van ser dos). A més, sis pacients de Ponent van ser trasplantats de medul·la òssia.