Noel y Liam Gallagher alimentan los rumores sobre una hipotética reunión de Oasis

Los hermanos Liam (izq) y Noel (der) Gallagher durante la presentación del disco 'Don´t believe the truth' de Oasis, el 10 de marzo de 2006.

Los músicos y hermanos británicos Noel y Liam Gallagher, fundadores del desaparecido grupo de brit pop Oasis, han avivado la especulación acerca de una hipotética vuelta de esa formación al sugerir que harán un anuncio mañana martes a las 7.00 GMT, según revelan los medios locales.

Noel y Liam compartieron anoche en sus respectivas cuentas de Instagram, así como en la página oficial de Oasis, un breve clip con un signo negro que recuerda al logo del grupo, en el que figura la fecha "27-08-24" y donde también se lee "8am".

Los seguidores del grupo de Mánchester anhelan desde hace años un regreso de la banda, que se separó en 2009 tras una sonada bronca entre los hermanos durante su actuación en un festival de música en París.

Los rumores fueron también avivados este domingo cuando Liam dedicó el tema de Oasis 'Half The World Away' a su hermano mayor Noel durante su actuación en el festival de música de Reading (Inglaterra), y la canción 'Cigarettes & Alcohol' a aquellos que dicen que odian al grupo.

Al final de ese concierto el mismo misterioso clip que apunta, supuestamente, a la fecha de mañana, pudo verse en las principales pantallas del escenario.

Un artículo publicado por el dominical británico 'The Sunday Times' citaba fuentes de dentro de la industria para indicar que los músicos estarían preparados para dar una serie de conciertos el próximo año, entre ellos en el estadio de Wembley (Londres) y en Heaton Park (Mánchester).

La hipotética vuelta podría producirse cuando se cumple esta semana el trigésimo aniversario del álbum debut de la banda, 'Definitely Maybe' (1994).

Oasis se formó en 1991 y tras alcanzar la fama con éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger' o 'Stop Crying Your Heart Out' se convirtió en uno de los grupos más importantes de la historia de la música de este país antes de su disolución en 2009.