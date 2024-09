Cinco avances sobre el cáncer que se presentan en el congreso oncológico europeo

Publicado por efe Verificado por Creado: Actualizado:

El Congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que ha abierto este viernes sus puertas en Fira Barcelona, da cita a más de 30.000 profesionales de todo el mundo para dar a conocer los últimos avances en el tratamiento de una enfermedad que los oncólogos diagnostican a más de 19 millones de personas en el mundo cada año. Entre todas las sesiones y estudios que se presentarán destacan algunos dedicados a los efectos de una inmunoterapia, las posibilidades de lactancia tras un cáncer de mama o las aplicaciones de la inteligencia artificial en la oncología. Estos son, entre otros, algunos de los estudios que prometen centrar la conversación:

Los efectos de la inmunoterapia

Los efectos a largo plazo de la inmunoterapia centrarán varias presentaciones, incluido un ensayo de fase 3 que cambia la práctica en cáncer de mama triple negativo, pero también otros con datos prometedores sobre el tratamiento del melanoma.

Los investigadores siguen estudiando las posibilidades de este tratamiento, que puede ser menos invasivo en los diferencies estadios de la enfermedad y también como tratamiento único y en combinación con otros más tradicionales, como la quimioterapia. Los profesionales quieren estudiar los efectos a largo plazo de la inmunoterapia, pues además de garantizar la supervivencia, los facultativos persiguen cada vez más conocer como cambia el organismo y qué calidad de vida tienen los paciente más allá de la enfermedad.

Lactancia tras cáncer de mama

La lactancia materna tras sufrir un cáncer de mama no solo es posible sino que no empeora el pronóstico de las pacientes como algunos apuntaban, según el estudio 'Positive', que incluye a 20 países y que en España han coordinado los grupos SOLTI y GEICAM. En términos globales, de las pacientes que consiguieron tener un hijo en el contexto de este estudio, más de un 60% (196) pudieron dar el pecho, y la práctica no influyó negativamente en su pronóstico después de un seguimiento de 41 meses.

Estos datos completan otras evidencias anteriores en el mismo sentido, que apuntaban que detener la terapia endocrina para poder quedarse embarazada no incrementa el riesgo de recaída a corto plazo en pacientes jóvenes con cáncer de mama hormonosensible, siempre que sea durante menos de dos años y con control del médico.

Uso de la inteligencia artificial

La sociedad europea ESMO ve tan claro el potencial del impacto de la inteligencia artificial en la atención al cáncer que se ha anunciado la voluntad de llevar a cabo un congreso específico en los próximos meses para abordar las aplicaciones de la computación a este campo. En concreto, el mayor avance pasaría por la capacidad de "precisión" que pueden tener las imágenes llevadas a cabo con IA y que muestran detalles que no podría reproducir ni ver el ojo humano sin ayudas.

Los responsables de la conferencia han dejado claro que "no se trata de una moda" y que la oncología debe aprovechar las nuevas herramientas para mejorar la detección y tratamiento de los tumores.

Cánceres menos frecuentes

El congreso se hará eco de nuevos estudios que abordan cánceres con grandes necesidades insatisfechas, por raros o poco abordados, incluido el cáncer anal, sobre el que se presentará un ensayo de fase 3 con el potencial de establecer un nuevo estándar de atención en el tratamiento, apuntan sus autores. El presidente de ESMO y representante de INCLINA, Andrés Cervantes, ha apuntado que el cáncer anal tiene una afectación parecida en hombres y mujeres y suele presentar un pequeño tumor en el propio ano o en la parte final del recto.

"Burn out" de médicos oncólogos

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la europea (ESMO) han revelado los datos de un estudio conjunto que señala la elevada incidencia del "burn out" o "síndrome del trabajador quemado" entre los especialistas en oncología (hasta un 60 % ha sufrido alguno de los síntomas –como ansiedad y depresión– y uno de cada cuatro jóvenes estudiantes ha pensado en abandonar los estudios). Desde ambas instituciones han lanzado junto a los datos el mensaje sobre la importancia de "cuidar al que cuida" porque, como ha señalado el presidente de ESMO en la rueda de prensa inaugural, "no nos podemos permitir perder a más profesionales" para hacer frente a la enfermedad. Durante el congreso se presentará un decálogo con recomendaciones.