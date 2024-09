Lamentan que los nuevos fármacos para el cáncer tardan de media dos años en llegar a España

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Oncólogos médicos y pacientes lamentan que los nuevos tratamientos para el cáncer tarden en el estado español un tiempo medio de 725 días, una vez han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, y piden a las administraciones reducir plazos. “Reclamamos circuitos para que pacientes que no pueden esperar tengan acceso de forma garantista para no perder la oportunidad de recibir un fármaco que tiene impacto en supervivencia”, afirma el doctor Antonio Llombart, jefe científico de la compañía especializada en investigación oncológica MEDSIR. Ha sido en un acto sobre los retos actuales en oncología, en el que la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastático, Pilar Fernández, ha pedido más investigación y apoyo social: “Estamos cansados de llorar solos”. Tanto el doctor Llombart como Fernández, así como Maria José Martínez, de la farmacéutica Novartis, han coincidido en destacar un alto nivel de investigación clínica oncológica en Cataluña y el estado español, donde los grandes hospitales tienen estructuras potentes para asumir ensayos internacionales y los pacientes tienen mucho interés en participar. Ha sido en un acto organizado por MEDSIR y que coincide en la semana en que arrancará el congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en Barcelona, a partir del viernes.

“En la investigación, los pacientes pueden tener acceso a fármacos muy innovadores. El problema es que, cuando el fármaco se aprueba, empieza una negociación entre el gobierno central y la compañía farmacéutica para el reembolso del medicamento, que tiene un coste muy elevado, y mientras no se llega a un acuerdo, técnicamente no los podemos utilizar,” ha expuesto Llombart. “Estos periodos se están alargando mucho, con el sufrimiento de nuestros pacientes y el nuestro, porque vemos que no podemos aplicar fármacos que hemos ayudado a desarrollar”, ha continuado este oncólogo médico, que entiende que se tiene que trabajar para la sostenibilidad del sistema pero pide una herramienta que garantice que no haya pacientes que pierden oportunidades. “he recorrido media España pidiendo que se acorten los plazos”, ha añadido Pilar Fernández, que ha recalcado que el estado español es uno de los principales reclutadores de pacientes para ensayos clínicos a nivel mundial pero ha lamentado los retrasos a la hora de incorporar los fármacos al sistema sanitario.

Según el último informe WAIT (Waiting to Access Innovative Therapies), que radiografía el acceso de los medicamentos en los países de la Unión Europea, el tiempo medio de espera para nuevos medicamentos en el estado español es de más de 600 días y, en el caso de los oncológicos, se eleva a 725 -dos años-, mientras que la directiva europea marca que sea de 180 días. Mientras un nuevo medicamento no llega al sistema sanitario, los pacientes pueden acceder pidiéndolo de forma individual a través del proceso para situaciones especiales, que depende de varios pasos –tiene que ser aprobado por el hospital, la comunidad y el ministerio– y no siempre se acepta y, además, es una situación que crea iniquidad y desigualdad.