Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La consellera de salud, Olga Pané, ha fijado este miércoles como prioridad que la ciudadanía pueda acceder a la atención primaria en 48 horas. En la primera comparecencia a la comisión de Salud del Parlamento, Pané también ha propuesto reorientar las intervenciones de los centros de salud mental infantil y juvenil para que salgan “de las cuatro paredes” y vayan a las escuelas y los barrios. Otro de los retos es dar prestaciones de dentista a personas con discapacidad intelectual o de extremidades superiores antes de 2025. Igualmente, ha afirmado que hay que promover que los profesionales sanitarios hablen el catalán. Pané ha pedido a los políticos trabajar conjuntamente para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y llegar al 7% del PIB para Salud.

La consellera de Salud ha comparecido este miércoles en el Parlamento para explicar los principales retos y objetivos de su departamento en la nueva legislatura. Pané ha empezado agradeciendo la tarea de sus predecesores y ha acabado recordando a Ernest Lluch, gran impulsor de la sanidad pública y universal en el estado español, cuándo el año que viene hará 25 años de su asesinato. La consellera ha vuelto a hablar, como hizo en el traspaso de carteras con Manel Balcells, de un trabajo de “relevos” para mejorar la sanidad catalana.

Ahora ella es quién tiene el testigo y ha dejado claro que hay que poner en marcha reformas para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario de cara a los próximos años y ante grandes retos como el envejecimiento de la población y la emergencia climática, que expone a los ciudadanos a más contaminación y altas temperaturas, con un impacto directo en la salud.

Pané pide a la oposición “cooperar” para mejorar la sanidad y garantizar la sostenibilidad

La consellera ha asegurado que mantendrá aquello que funciona, pero ha añadido que hay “que “cambiar” aquello que chirría. “Si no lo cambiamos, no sólo dejaremos (a las futuras generaciones) un planeta hecho una desgracia, sino también un sistema de salud del cual no podrán disfrutar con las mismas garantías”, ha dejado claro.

Pané ha pedido a todos los grupos políticos “cooperar”. “Lo primero que haré es reunirme con todos ustedes”, ha dicho. También ha hablado de implicar a todo el mundo, desde los ayuntamientos a los propios pacientes, para mejorar lo que es un “buen sistema” de salud, pero que afronta problemas como el de la sostenibilidad económica. Este problema se evidencia en la diferencia que hay año tras año entre el presupuesto y el gasto de la conselleria. En el 2024, el gap entre el presupuesto y la diferencia prevista es de cerca de 2.800 millones de euros.

Para reformar el sistema, Pané no quiere “más documentos”, ya que, ha advertido, ya se han aprobado diversos en los últimos años, como los de los diferentes pactos nacionales de salud. La consejera|consellera quiere ponerse manos a la obra y uno de los objetivos es destinar el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña a Salud (ahora es el 5,7% segundas los datos que ha expuesto).

Accesibilidad y atención integrada

Una de las principales intervenciones que quiere emprender a la consejera|consellera es fortalecer la atención primaria y conseguir que el 90% de los ciudadanos tengan acceso en 48 horas. Ahora, el 64% tiene visita al médico de familia en menos de cinco días. La consejera|consellera ha ejemplarizado que si los ciudadanos no pueden acceder a la CABEZA|CABO|JEFE, van a urgencias de los hospitales “el tercer día”.

Pané ha advertido que se está perdiendo la longitudinaltat (la relación continuada entre el médico y la enfermera y el paciente y que tiene un impacto positivo en la salud). La consejera|consellera ha remarcado que hace falta dar continuidad a los profesionales al mismo puesto de trabajo y pensar en el “equipo”, formado por enfermeras y otros perfiles más allá del médico de familia.

Otro dato que ha dado es|está sobre las listas de espera quirúrgicas: el tiempo de espera medio para una operación se sitúa ahora en 150 días. La consejera|consellera ha puntualizado que se tiene que poner el foco en el tiempo de espera y no en el número de pacientes a la lista, porque si baja mucho, puede ser que no se estén detectando, ha advertido.

Otro de los objetivos es aprobar la Ley de creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria para mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales y su efectividad. “Sea con las listas de espera, sea la actuación más o menos descoordinada, hoy día el 32% de los ciudadanos se han buscado una póliza privada y a Barcelona un 40%”, ha avisado.

Salud mental

La consejera|consellera ha puesto el foco en la salud mental de la población en general, pero sobre todo de los niños y jóvenes. El 5,4% de los niños y adolescentes catalanes han sido atendidos en un centro de salud mental, ha indicado Pané, que también ha recordado los que están esperando a tener visita.

Por eso una de las prioridades es reorientar las intervenciones de los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) y reforzar la atención en el entorno natural de los niños, como es la casa, el escuelas, las plazas o los espacios deportivos.

Salud bucodental

La titular de Salud ha observado que uno de los ámbitos con más desigualdades está en la salud bucodental y ha señalado que quieren llegar a las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha adelantado que desplegarán prestaciones odontológicas a personas con discapacidad intelectual y de extremidades superiores antes de finales del 2024.

Partidaria de motivar a los profesionales para que se jubilen más tarde

La consejera|consellera ha asegurado que también hay que cuidar a los profesionales con varias actuaciones, algunas emprendidas en los últimos años, como la armonización de las condiciones laborales. En este ámbito, potenciarán el catalán como lengua vehicular al sistema sanitario.

Pané ha dejado claro que ella se conformaría en “retener” a los profesionales sanitarios y que por eso hacen falta “políticas que tienen que ver con la organización y las condiciones laborales que permitan que trabajen de forma confortable”. “No pidan poner más enfermeras y médicos, porque no están,” ha recalcado, y ha constatado que los profesionales que habrá dentro de diez años son los que han entrado ahora a la facultad.

Pané se ha mostrado partidaria de “animar” a los profesionales que tengan disponibilidad a alargar la edad de jubilación y ha añadido que por eso hacen falta “incentivos” y que el “esfuerzo y generosidad esté bien reconocidos”.

Sobre atraer otros países, ha alertado de que el problema no es el catalán, sino “ético”. “Cuesta mucho hacer a un médico, una enfermera o un profesional auxilar. Di a países como Honduras, Costa Rica, Venezuela que nos llevamos a estos profesionales. Es muy duro para estos países porque tienen las mismas necesidades que nosotros y les cuesta mucho más formar profesionales”, ha avisado.

Salud pública para las próximas epidemias

Otro ámbito prioritario, sobre todo con respecto a la prevención, está en salud pública. Pané quiere desplegar la Agencia de Salud Pública de Cataluña. También, implementar una red de inteligencia epidemiológica, con universidades centros de investigación|búsqueda, agentes de salud pública locales y otras administraciones, para estar preparados para las “próximas epidemias”. Después de la pandemia de la covid-19, Pané ha dejado claro que la pregunta no es si habrá nuevas epidemias o pandemias, sino “cuando|cuándo”.

Otros retos que ha situado son una agenda verde en la sanidad, que genera muchos residuos no reutilizables a un ritmo “insoportable” para el planeta. También ha hablado de la transformación digital, la innovación y el rendimiento de cuentas con criterios clínicos.

Réplica de los grupos

El diputado de Juntos Jordi Fàbrega ha dicho "compartir buena parte del diagnóstico" hecho por Pané, pero ha asegurado echar de menos explicaciones sobre "como|cómo" se sacarán adelante las medidas. En este sentido, el diputado de Juntos ha dicho que no se podrán hacer si no se acaba con "l'infrafinançament crónico" de Cataluña. Por otra parte, Fàbrega ha dicho que hay que garantizar una "asistencia sanitaria digna" y ha mostrado "preocupación" de su partido por el "sucursalismo" del Gobierno con Madrid. "Sin soberanía real siempre iremos cojos", ha insistido. Fàbrega también ha preguntado Pané sobre su posicionamiento con respecto a la presencia de pediatras a los NINGUNO, una cuestión que también han planteado la mayoría de representantes del resto de partidos. Sobre las mutuas, ha pedido “no demonizarlas”; considera que los responsables políticos tienen que garantizar un sistema público “excelente” pero que si los ciudadanos deciden tener un seguro privado, no se tienen que “meter”, “al contrario, pueden ayudar en algunos momentos que el sistema está tensionado”, ha dicho.

El diputado de ERC Juli Fernàndez ha dicho que el "contexto" político plantea un "escenario de oportunidad" para que "el sistema tenga los recursos necesarios" a través de la "soberanía fiscal". Fernàndez también ha puesto sobre la mesa el "reto" del envejecimiento, la armonización de las condiciones laborales de los profesionales y la incorporación de nuevos roles profesionales al sistema, y ha defendido "ampliar" el plan|plano para garantizar el acceso a los productos menstruales.

A su vez, el diputado del PP Hugo Manchón ha pedido que se fije la sanidad como "prioridad real" y ha lamentado que la consejera|consellera no haya aportado "más concreción" sobre las medidas que quiere sacar adelante. "Tenemos que pasar de los anuncios a los hechos", ha dicho remarcando que "hay recursos, pero se tienen que saber gestionar".

La representante de Vox, María García, ha lamentado que Pané no hiciera más referencias a las listas de espera y ha apuntado que el "gran problema" del sistema de salud catalán es que "el departamento ha sido los últimos 20 años la cueva d'Alí Babà y los 40 ladrones". "Acabará rematando la sanidad en Cataluña", ha dicho. La diputada de Vox también ha afirmado que "se ha impuesto una dictadura lingüística" a los profesionales y ha acusado al PSOE de "parasitar las instituciones públicas hasta dejarlas en coma".

El diputado de los comunes David Cid ha apuntado que el acuerdo de investidura sitúa un "horizonte de futuro y una oportunidad de país". Cid ha dicho que su grupo sitúa la atención primaria como "elemento central del sistema" y ha remarcado que en el ámbito que tendrán más diferencias está en el modelo. "Tenemos más recursos que nunca y el sistema está más tensionado que nunca", ha dicho el representante de los comunes, que ha reivindicado también la equiparación de las condiciones laborales de los profesionales.

La diputada de la CUP Laia Estrada ha dicho compartir la "radiografía" del sistema sanitario catalán, pero ha apuntado que el problema es un "modelo pensado para favorecer el lucro". Estrada ha apuntado que el sistema está "herido" por los recortes y que los efectos de la pandemia y los recortes no han "revertido". "Los trabajadores y usuarios están al límite", ha dicho la representante de la CUP, que ha defendido que "faltan profesionales". La diputada de la CUP también ha preguntado a la consejera|consellera si garantizará que haya pediatras a los NINGUNO.

Atención pediátrica

Sobre las preguntas que le han hecho los grupos sobre los peditres, a raíz de unas declaraciones pasadas del ahora consejera|consellera, ha afirmado que la “pediatría está garantizada”. “Hay pediatras, otra cosa es que esté exactamente al lado de casa”, ha dicho, con referencia indirecta al nuevo modelo que emprendió el anterior gobierno y que no ha estado exento de críticas.

La consejera|consellera ha asegurado que el pediatra profesional “no quiere perder las habilidades clínicas y por eso necesita ver un número de casos mínimo”. “tenemos que poner a los pediatras que podamos el más cerca posible, pero también vinculados a no perder estas habilidades y conocimiento”, ha resumido Pané, que ha cerrado este tema reivindicado a la enfermera pediátrica, una especialista “capacitada para ver niños sanos y filtrar los que no lo están”.

Pané forma parte de un grupo que no ve bien alargar la pista del Prat

La consejera|consellera no ha eludido el futuro del aeropuerto del Prat, uno de los grandes temas, y de los más delicados, que tienen que abordar el gobierno de Salvador Illa y el ejecutivo español. Pané -que no forma parte del PSC- ha recordado que su posición es pública ya que es una de las fundadoras del grupo Oikia, un espacio de sectores sociales y económicos con visión ecológica y que defendió en un informe que alargar la pista corta del aeropuerto del Prat para ampliarlo era un "contrasentido".