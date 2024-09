Más de la mitad de las mujeres y casi el 75% de los hombres de entre 30 y 34 años no han tenido hijos

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Los niveles de fecundidad han seguido disminuyendo en el periodo 2011-2021, según una nueva estadística publicada este viernes por el Idescat. Lo ha hecho especialmente entre las mujeres de 30 a 34 años, el 56,4% de las cuales no han tenido hijos (2021) cuando diez años todavía eran menos de la mitad. También crece el porcentaje de chicas de 25 a 29 años que no han estado madres, un 81,7% ya, respecto de la situación del 2011 (75,5%). Con respecto a la franja 16-24, empiezan a ser una excepción las mujeres que tienen hijos: el 97,2% no tienen, cuatro puntos más que hace una década. Idescat difunde por primera vez resultados sobre fecundidad masculina: el año 2021 el 74,3% de los hombres de 30 a 34 años no han tenido hijos y cerca de la mitad de los de 35 en 29, tampoco.

Por debajo de los 25 años, en la franja entre los 16 y los 24, hasta un 97,2% de las mujeres no tienen hijos (en 2021); diez años atrás el porcentaje ya era muy alto, 93,3%, pero sigue creciendo.

Fecundidad masculina

Con respecto a los hombres, el Idescat difunde por primera vez resultados sobre la fecundidad masculina: el año 2021 el 74,3% de los hombres de 30 a 34 años no han tenido hijos y esta proporción es del 47,1% en los hombres de 35 a 39 años. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de parejas de diferente sexo, los hombres tienen más años que las mujeres y, por lo tanto, tienen los hijos a una edad más avanzada.

Con respecto a los jóvenes de entre 25 y 29 sin hijos, superan el 90% (92,2%). Y entre 16 y 24 años, el porcentaje de individuos que ha sido padre es casi anecdótico: sólo el 1,1% de la población masculina.

En el caso de las mujeres y en relación con las generaciones anteriores, que ya han acabado la vida fértil, se observa una disminución del tamaño de la familia, ya que hay un aumento significativo de los hijos únicos y una disminución de la propensión a tener según y terceros hijos o más.

Uno o más hijos

El año 2021, una cuarta parte de las mujeres de 45 a 49 años (el 25,7%) sólo han tenido un hijo, mientras que en las mujeres mayores de 65 años, el porcentaje de las que sólo han tenido un hijo es del 15,9%. Poco más de la mitad de las mujeres de 45 a 49 años (el 54,7%) han tenido al menos dos hijos, mientras que en las mujeres mayores de 65 años el porcentaje es superior al 70%. Por su parte, sólo el 12,6% de las mujeres de 45 a 49 años han tenido un tercer hijo, mientras que más del 30% de las mujeres mayores de 70 años han tenido tres hijos o más. Actualmente hay más mujeres de 45 a 54 años sin hijos que mujeres con 3 hijos o más. En cambio, en las generaciones anteriores hay más mujeres con al menos 3 hijos que mujeres sin hijos.

A más estudios, maternidad más tardía

Según los datos de Idescat, a medida que aumenta el nivel de estudios se retrasa la edad a la maternidad. Con respecto al porcentaje de mujeres que han sido madres de los 30 a los 34 años, el 65,9% de las mujeres con educación primaria o inferior han tenido algún hijo, mientras que en las mujeres con educación superior el porcentaje es del 29,7%. Ahora bien, en las generaciones de mujeres a punto de completar su vida fértil las diferencias se reducen notablemente: el porcentaje de mujeres de 45 a 49 años que han tenido algún hijo es del 83,8% en las mujeres con educación primaria o inferior y del 79,0% en las mujeres con educación superior.

Con respecto al número de hijos por mujer, de los 30 a los 34 años hay importantes diferencias según el nivel de formación alcanzado: las mujeres con educación primaria o inferior han tenido por término medio 1,5 hijos; las das con primera etapa de educación secundaria a 1,2 hijos; las das con segunda etapa de educación secundaria 0,8 hijos y las mujeres con educación superior, 0,4 hijos.

Sin embargo, las diferencias en la descendencia final de las mujeres de 45 a 49 años se reducen en las mujeres con primera etapa de educación secundaria (1,52 hijos), con segunda etapa de educación secundaria (1,44 hijos) y con educación superior (1,45 hijos) y son mayores en las mujeres con sólo educación primaria o inferior (2,51 hijos).

El factor laboral

Si se analiza la fecundidad de las mujeres teniendo en cuenta la relación con la actividad económica, se observa que las mujeres ocupadas a tiempo completo son las que tienen menos hijos en todas las edades. La fecundidad más alta corresponde a las mujeres dedicadas a los trabajos del hogar y en un nivel intermedio se encuentran la fecundidad de las mujeres ocupadas a tiempo parcial y la de las paradas.

En el grupo de 30 a 34 años, que tienen 0,70 hijos por mujer por término medio, las mujeres ocupadas a tiempo completo han tenido en media 0,49 hijos; las mujeres ocupadas a tiempo parcial 0,88; las mujeres paradas 0,93 y las mujeres dedicadas a los trabajos del hogar, 1,83.

Les mujeres extranjeras tienen el primer hijo antes

El 43,5% de las mujeres extranjeras residentes en Cataluña de 25 a 29 años ya han tenido algún hijo, mientras que sólo el 10,7% de las mujeres de nacionalidad española de esta edad han sido madres. En las generaciones de mujeres al final de su vida fértil las diferencias se reducen: de los 45 a los 49 años, el 82,4% en las mujeres extranjeras han sido madres alguna vez y en el caso de las mujeres españolas el porcentaje es el 80,0%.

Además, a cada edad, la fecundidad de las mujeres de nacionalidad extranjera residentes en Cataluña es superior a la de las mujeres de nacionalidad española. De los 30 a los 34 años, las mujeres extranjeras han tenido por término medio 0,91 hijos y las españolas 0,60. Y de los 45 a los 49 años las mujeres extranjeras han tenido por término medio 2 hijos y las españolas 1,47.

Girona, la demarcación con más fecundidad

En el territorio, hay bastantes diferencias con respecto a la proporción de mujeres que han tenido hijos. Gerona es la demarcación con el porcentaje más elevado de mujeres de 16 a 39 años que han tenido hijos (37,4%), mientras que Barcelona es la que tiene la proporción más baja (28,0%). Por municipios de más de 50.000 habitantes, Santa Coloma de Gramenet es el que tiene el porcentaje más elevado (39,5% de las mujeres de 16 a 39 años han tenido hijos), mientras que Sant Cugat del Vallès es el que tiene el porcentaje más bajo (21,1%).

Con respecto al número de hijos por mujer en la franja de los 40 a los 49 años, Tarragona es la provincia con el valor más elevado (1,66 hijos por mujer), seguimiento de Gerona (1,63), Barcelona (1,48) y Lleida (1,39). Los municipios de 50.000 habitantes o más con mayor número de hijos por mujer del grupo de los 40 a los 49 años son Rubí (1,79), Manresa (1,78) y Reus (1,77), mientras que los valores más bajos corresponden a Vilanova i la Geltrú (1,31), el Prat de Llobregat (1,37) y Viladecans (1,37).