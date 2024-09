Furor por las Aules d'Extensió de la UdL

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los mayores leridanos tienen muy claro que el saber no ocupa lugar. Muestra de ello es el éxito del Aula d’Extensió Universitària de la ciudad de Lleida, que no para de crecer año tras año y este curso cuenta ya con 1.739 alumnos inscritos, un 14,8% más que el año pasado, cuando fueron 1.514. “Es un modelo educativo que gusta mucho. Tanto que este año hemos tenido que decir que no a más de 200 personas por falta de espacio”, explicó ayer el presidente de la junta organizadora de las Aules de la Universitat de Lleida, Francesc Rué, mientras apuntó que están en conversaciones con la Paeria para intentar ampliar el espacio disponible. “Todas las conferencias se imparten en la sala de actos del Rectorat, que tiene una capacidad máxima de 310 personas. Repetimos la misma charla cuatro veces, pero ni así es suficiente. La iniciativa ha crecido tanto que la falta de espacio se ha convertido en un problema”, aseguró Rúe. El Auditori Enric Granados se llenó ayer hasta los topes para dar la bienvenida al nuevo curso académico. En esta ocasión, la conferencia inaugural fue a cargo de la gerontóloga Pilar Escuder Mollón, quien habló sobre ‘Educació permanent i qualitat de vida; un repte per al segle XXI’. Le siguieron las actuaciones musicales del Trio Elisi y de la Coral Aula.cor. Además de charlas sobre distintas temáticas, la programación incluye multitud de excursiones culturales. Todo ello con el objetivo de ampliar conocimientos. “A la gente le gusta la iniciativa porque trata áreas de conocimiento muy diversas, cada año viene algún personaje mediático y también es una oportunidad de socializar y conocer gente nueva. Además el precio es muy atractivo −la matrícula para todo el curso cuesta cuarenta euros−”, señaló Rué. “Los alumnos están contentos y lo dan a conocer con el boca-oreja, por lo que cada vez hay más mayores interesados. De hecho, a día de hoy todavía recibimos a personas que vienen preguntando para apuntarse”, aseguró el responsable de las Aules. El curso académico siempre finaliza con un viaje al extranjero. Este año, los alumnos tuvieron la oportunidad de descubrir los fiordos nórdicos y, el que viene, irán a Londres y Escocia. En el conjunto de las comarcas leridanas, ya son treinta los municipios que disponen de estos programas educativos para el público sénior, con cerca de 7.000 alumnos en todo el territorio.