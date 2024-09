Furor per les Aules d'Extensió de la UdL

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La gent gran de Lleida té molt clar que el saber no ocupa lloc. Una mostra és l’èxit de l’Aula d’Extensió Universitària de la ciutat de Lleida, que no para de créixer any rere any i aquest curs compta ja amb 1.739 alumnes inscrits, un 14,8% més que l’any passat, quan van ser 1.514. “És un model educatiu que agrada molt. Tant que aquest any hem hagut de dir que no a més de 200 persones per falta d’espai”, va explicar ahir el president de la junta organitzadora de les Aules de la Universitat de Lleida, Francesc Rué, que va apuntar que estan en converses amb la Paeria per intentar ampliar l’espai disponible.

“Totes les conferències s’imparteixen a la sala d’actes del Rectorat, que té una capacitat màxima de 310 persones. Repetim la mateixa xarrada quatre vegades, però ni així és suficient. La iniciativa ha crescut tant que la falta d’espai s’ha convertit en un problema”, va assegurar Rué. L’Auditori Enric Granados es va omplir ahir de gom a gom per donar la benvinguda al nou curs acadèmic. En aquesta ocasió, la conferència inaugural va ser a càrrec de la gerontòloga Pilar Escuder Mollón, que va parlar sobre Educació permanent i qualitat de vida; un repte per al segle XXI. El van seguir les actuacions musicals del Trio Elisi i de la Coral Aula.cor. A banda de xarrades sobre diferents temàtiques, la programació inclou multitud d’excursions culturals. Tot plegat amb l’objectiu d’ampliar coneixements. “A la gent li agrada la iniciativa perquè tracta àrees de coneixement molt diverses, cada any ve algun personatge mediàtic i també és una oportunitat de socialitzar i conèixer gent nova. A més el preu és molt atractiu –la matrícula per a tot el curs costa quaranta euros−”, va assenyalar Rué. “Els alumnes estan contents i el donen a conèixer amb el boca-orella, de forma que cada vegada hi ha més gent gran interessada. De fet, a dia d’avui encara rebem persones que venen preguntant per apuntar-s’hi”, va assegurar el responsable de les Aules. El curs acadèmic sempre finalitza amb un viatge a l’estranger. Aquest any, els alumnes van tenir l’oportunitat de descobrir els fiords nòrdics i, el que ve, aniran a Londres i Escòcia. En el conjunt de les comarques lleidatanes, ja són trenta els municipis que disposen d’aquests programes educatius per al públic sènior, amb prop de 7.000 alumnes a tot el territori.