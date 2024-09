Una superviviente de prostitución: “España es un país proxeneta”

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Como superviviente del sistema prostitucional tengo dos objetivos: mostrar al mundo la dura realidad de la prostitución y, sobre todo, educar a los jóvenes. A ellas para que no sean futuras mujeres prostituidas y a ellos para que no sean futuros depredadores sexuales compradores de sexo. La clave está en la educación”, aseguró Kamila Ferreira, autora del libro ‘España, la Tailandia europea’, quien lamentó que “España es un país prostituyente y proxeneta y no podéis aceptar normalizar eso”.