“La prostitución es explotación sexual”

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria está trabajando en una nueva ordenanza para luchar contra la prostitución. Así lo aseguró ayer la concejala de Políticas Feministas, Carme Valls, en el transcurso de la jornada Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens, que se celebró en el Teatre Municipal de l’Escorxador y reunió a unas 150 personas. Valls aseguró que “es importante transmitir el mensaje, desde una perspectiva de la vulneración de los derechos humanos, de que la prostitución es una forma de violencia sexual y genera una desigualdad estructural que sufren las mujeres y las niñas, especialmente las más vulnerables económicamente, como las mujeres migrantes y en riesgo de exclusión social”. En esta misma línea se expresó la Comisionada de la Alcaldía para las Políticas Feministas, Verònica Martínez, quien afirmó que “tenemos claro que no existe el consentimiento cuando hay una vulneración de los derechos humanos y una desigualdad” y que “sin demanda no habría oferta”.

La jornada comenzó con una ponencia de Kajsa Ekis Ekman, periodista y escritora sueca que se ha convertido en un referente del activismo contra la prostitución. “En Suecia tenemos una ley abolicionista que prohíbe la compra de servicios sexuales, un modelo que nos ha ido muy bien y que han seguido otros países como Francia y Noruega”, explicó Ekman, al mismo tiempo que reivindicó que “no puede ser que sea legal comprar sexo mientras hay una ley que dice que la violación es ilegal y que solo sí es sí” y que “la prostitución es una de las peores formas de explotación”. Sobre las medidas que se deberían tomar para erradicar esta práctica, dijo que “creo que se debería hacer una ley abolicionista a nivel estatal para multar al putero, al proxeneta y a la tercería locativa, porque no puede ser legal alquilar un local para que se hagan compras de sexo. Pero a nivel municipal también se puede hacer una ordenanza contra la prostitución, como ha hecho Sevilla”. La jornada también dio voz a dos supervivientes de prostitución, Sonia Sánchez (autora del libro ‘Ninguna mujer nace para puta’) y Kamila Ferreira (autora de ‘España, la Tailandia europea’), quienes compartieron su experiencia personal y abrieron un diálogo con el público.

Una superviviente de prostitución: “España es un país proxeneta”

“Como superviviente del sistema prostitucinal tengo dos objetivos: mostrar al mundo la dura realidad de la prostitución y, sobre todo, educar a los jóvenes. A ellas para que no sean futuras mujeres prostituidas y a ellos para que no sean futuros depredadores sexuales compradores de sexo. La clave está en la educación”, aseguró Kamila Ferreira, autora del libro ‘España, la Tailandia europea’, quien lamentó que “España es un país prostituyente y proxeneta y no podéis aceptar normalizar eso”.