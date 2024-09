Muere la leyenda de la música country Kris Kristofferson a los 88 años

Publicado por EUROPA PRESS Verificado por Creado: Actualizado:

El actor estadounidense y compositor Kris Kristofferson, leyenda de la música country, ha fallecido "pacíficamente" a los 88 años en su casa de Maui, en Hawái, según ha informado la familia, que no ha detallado la causa del fallecimiento.

A través de su perfil en la red social Instagram, ha indicado que falleció el sábado y que se sienten "muy bendecidos" por el tiempo que pasaron con él. "Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que él nos está sonriendo a todos", ha señalado.

Durante su carrera, escribió clásicos que fueron versionados por artistas como Janis Joplin ('Me And Bobby McGee') o Johnny Cash ('Sunday Mornin' Comin' Down'). Miembro del Salón de la Fama del Country, Kris Kristofferson ha sido boxeador, jugador de fútbol americano, militar, piloto de helicóptero, ganador de premios Grammy y, sobre todo, un icono.

Miembro de una generación de intérpretes que incluye a Tom T. Hall, Mickey Newbury, Willie Nelson y John Prine, Kristofferson ha conseguido labrarse a la par una carrera como actor gracias a cintas como 'Alice doesn't live here anymore', 'Convoy', 'A Star is Born', la saga de 'Blade' o la versión de Tim Burton de 'El Planeta de los Simios'.