¿Por qué se han hecho virales los carteles que se pueden ver en los Mercadona?

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Ayer, 1 de octubre, finalizó la rebaja del IVA en los alimentos básicos que había sido implementada como medida anticrisis para aliviar el impacto de la inflación y las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo.

Esta medida había reducido o eliminado el IVA en productos esenciales como pan, leche, aceite, frutas y verduras, con el objetivo de apoyar a las familias frente a la creciente subida de precios. Con el fin de esta política, se espera que los precios de la cesta de la compra aumenten otra vez.

Ayer mismo, en los supermercados de la cadena Mercadona, los clientes podían leer en varios carteles la aplicación de esta medida. El cartel se ha convertido en trending topic en las redes sociales porque algunos usuarios lamentan que, cuando se aplicó la reducción o eliminación del IVA no solo no se anunció sinó que no se bajaron los precios. Otros usuarios puntualizan que no se suben los precios, como reza el cartel, ya que sería más preciso decir que se acaba la rebaja anticrisis. La polémica está servida.

MERCADONA anuncia claramente que ayer subió el IVA de algunos alimentos del 0 al 2%..

Mercadona NO dijo nada cuando subió hace años del 8% al 10%…

Cuando Mercadona sube precios y dispara sus márgenes, SILENCIO… pic.twitter.com/KF2x9LaXZD — Jesús Soria (@JesusSoriaD) October 2, 2024

Hoy he visto este cartel en un supermercado La Despensa del @GrupoIFA, parecido a lo que ha hecho Mercadona, dejando caer el bulo de la derecha, a los clientes, de que el gobierno ha subido el IVA de cierta alimentos, cuando lo que ha hecho es decaer las ayudas del RD 8/2023 pic.twitter.com/zlTd8seXty — Κνωσός🔻🇪🇦 (@Gusabecquer) October 1, 2024