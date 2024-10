El Govern reclama dinero de prestaciones a familias

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

Familias vulnerables están recibiendo cartas del departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat pidiendo que devuelvan dinero de prestaciones cobradas con importes erróneos, la mayoría de ellas de la Renta Garantizada de Ciudadanía. El deparmento señaló que ha detectado la problemática y es consciente del malestar y los inconvenientes que estas cartas puedan causar y aseguró que está explorando todas las vías para buscar una solución. Sin embargo, remarcó que, según el marco legislativo vigente, las administraciones están obligadas a reclamar la devolución de importes cobrados de forma indebida.

Desde principios de año han recibido la carta 8.500 personas en Catalunya (el departament dice que no dispone de datos por provincias) y que hasta finales de año está previsto que la reciban un millar más. Asimismo, señaló que el importe reclamado de media es de 7.500 euros. Al respecto, el secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, situó en dos motivos las causas de estos pagos indebidos: porque las personas beneficiarias han comunicado un cambio en su situación personal y económica y la Generalitat ha tardado meses en certificarlo o porque directamente no han comunicado este cambio pero la administración lo ha detectado y les reclama ahora el dinero. “Es responsabilidad de la Generalitat solucionar esta cuestión, es nuestra voluntad no generar a las familias más problemas. Estamos avanzando en diferentes soluciones legislativas para que quede resuelto en los próximos meses”, dijo. Indicó que “no se debe cargar sobre las familias el peso de una administración que no ha actuado con celeridad”. Asimismo, Moreno añadió que se está trabajando en el rediseño de las prestaciones sociales ahora que se incorporará el Ingreso Mínimo Vital. La Síndica de Greuges ha abierto una actuación de oficio.