La sala de conciertos La Boïte de Lleida acogió ayer el concierto de la banda The Silver Lines, formada por los hermanos ingleses Dan y Jose Ravenscroft y sus amigos Kindo y George. La actuación forma parte de la gira de su nuevo álbum Ande The Lord don’t think I can handle it y que están presentando por Reino Unido, Alemania Francia y España. El de ayer fue el único concierto que la banda hará en Catalunya.