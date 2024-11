Escucha la canción de Navidad del Grupo SEGRE

Els components del grup de música La Follia.Eva Balcells Tudo / via Lleida Televisió

La formación de charanga La Follia ha compuesto este año la canción Nadal x tu del grupo SEGRE, estrenada el viernes 29 de noviembre. El grupo ofrecerá cuatro conciertos para presentar Nadal x tu, el primero el 29 de noviembre en Lleida y seguirá en Cervera el 7 de diciembre, en Tàrrega, el 14 de diciembre, y en Balaguer el 21 de diciembre.

Lleida Televisió estrenará el vídeoclip de 'Nadal x tu' a mediados de diciembre, donde está previsto que salgan todos los integrantes del grupo.

La letra de la canción

Un racó en terres llunyanes

Lluny de guerres i batalles

Un record encén la flama de l’infant

Un neguit inesperable,

una màgia formidable

que ens resguarda del hivern

Els carrers s'il·luminen nit i dia

Els dinars amb la família

Des de sempre tu ja ho saps

Que sense tu no hi ha nadal

És nadal però ja no estic content

Perquè veig passant el temps

I m’adono que tu estas a una altra nòria

Una altra trajectòria

Una estrella fugaç que ja ha passat

Recordo aquell cap d’any,

No t’he oblidat

encara tinc en la memòria

Trap al nadal això es història

És nadal, i aquest regal

Tant em fa si plou, si neva

Des de Reis a Sant Esteve

Perquè és nadal,

I aquest regal

Vull que sigui com els altres

Plens de neules i nadales

És nadal.

Que si tu no hi ets ja no pujo al trineu

Que m'està passant?

Tot és molt estrany

Ja no vull que regals

Que ha m’he fet gran

Només vull estar amb tu per cap d’any.

És nadal, i aquest regal

Tant em fa si plou si neva

Des de Reis a Sant Esteve

Perquè és nadal,

I aquest regal

Vull que sigui com els altres

Plens de neules i nadales

És nadal