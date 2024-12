Rosalía y Taylor Swift, las más escuchadas de Spotify

Publicado por TATIANA FERNÁNDEZ Verificado por Creado: Actualizado:

Como cada diciembre, Spotify publica su Wrapped, un resumen de los artistas, las canciones, los álbumes, los podcasts y los audiolibros más escuchados durante el año. La cantante catalana Rosalía se ha convertido en la artista femenina catalana más escuchada fuera de España, tal como lo recoge el informe publicado ayer por la plataforma de audio en streaming más grande del mundo con 640 millones de usuarios, seguida de otros cantantes españoles como Rels B o Quevedo. Taylor Swift es la artista con mayor número de reproducciones es escala global por segundo año consecutivo, gracias al disco The tortured poets department: the anthology. El tema Espresso de Sabrina Carpenter ha sido el de mayor éxito, junto a Beautiful things de Benson Boone. Además, solo una mujer entra en el top 10 de las grandes figuras de música urbana latina con más reproducciones en España, y esta es Karol G. La plataforma no ha especificado qué lugares ocupan el resto de cantantes femeninas más escuchadas de esa lista, pero ha afirmado que algunos nombres son Lola Índigo y las catalanas Bad Gyal y Aitana. Los artistas masculinos que lideran el top 10 de este género son Bad Bunny, Feid, el canario Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, Dei V y el sevillano JC Reyes. Por otro lado, la plataforma también ha querido destacar por primera vez desde 2018 la canción más reproducida del año en el país: Si antes te hubiera conocido de Karol G, seguida de Luna de Feid y en tercera posición La falda de Myke Towers.

El informe de Spotify también dedica un apartado a los pódcasts más seguidos, el primero es The Wild Project de Jordi Wild, seguido de El podcast de Marian Rojas Estape –que es también el décimo más escuchado del mundo–, el tercero es Nadie sabe nada de Andreu Buenafuente y Berto Rometo, seguido de La ruina de Tomàs Fuentes e Ignasia Taltavull y La pija y la quinqui de Carlos Peguer y Mariang.