Rosalía i Taylor Swift, les més escoltades de Spotify

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

Com cada desembre, Spotify publica el seu Wrapped, un resum dels artistes, les cançons, els àlbums, els pòdcasts i els audiollibres més escoltats durant l’any.

La cantant catalana Rosalía s’ha convertit en l’artista femenina catalana més escoltada fora d’Espanya, tal com recull l’informe publicat ahir per la plataforma d’àudio en streaming més gran del món amb 640 milions d’usuaris, seguida d’altres cantants espanyols com Rels B o Quevedo.

Taylor Swift és l’artista amb més nombre de reproduccions en escala global per segon any consecutiu, gràcies al disc The tortured poets department: the anthology.

El tema Espresso de Sabrina Carpenter ha estat el de més èxit, juntament amb Beautiful things de Benson Boone. A més, només una dona entra al top 10 de les grans figures de música urbana llatina amb més reproduccions a Espanya, i aquesta és Karol G.

La plataforma no ha especificat quins llocs ocupen la resta de cantants femenines més escoltades d’aquesta llista, però ha afirmat que alguns noms són Lola Índigo i les catalanes Bad Gyal i Aitana.

Els artistes masculins que lideren el top 10 d’aquest gènere són Bad Bunny, Feid, el canari Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, Dei V i el sevillà JC Reyes. D’altra banda, la plataforma també ha volgut destacar per primera vegada des del 2018 la cançó més reproduïda de l’any al país, Si antes te hubiera conocido, de Karol G, seguida de Luna de Feid i en tercera posició La falda de Myke Towers.

L’informe de Spotify també dedica un apartat als pòdcasts més seguits. El primer és The Wild Project de Jordi Wild, seguit d’El podcast de Marian Rojas Estape –que és també el desè més escoltat del món–. El tercer és Nadie sabe nada d’Andreu Buenafuente i Berto Rometo, seguit de La ruina de Tomàs Fuentes i Ignasia Taltavull i La Pija y la Quinqui de Carlos Peguer i Mariang.