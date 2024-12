Karla Sofía Gascón y Javier Bardem, nominados en unos Globos de Oro sin Almodóvar ni 'La habitación de al lado'

Publicado por REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

La actriz española Karla Sofía Gascón, que este sábado se alzó con el premio a mejor actriz en los Premios del Cine Europeo, y el actor Javier Bardem han sido nominados a los Globos de Oro en su 82 edición por sus papeles en 'Emilia Pérez' y 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez', respectivamente.

Así lo ha anunciado este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que celebrarán la gala de premios el 5 de enero de 2025 en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Los actores Mindy Kaling y Morris Chestnut han sido los encargados de comunicar las candidaturas.

En el caso de Bardem, esta nominación ha llegado en la categoría de mejor actor de una miniserie por su papel como José Menéndez y es su sexta nominación a estos galardones. En esta categoría también optan al premio Ebon Moss-Bachrach (The Bear), Tadanobu Asano (Shogun), Jack Lowden (Slow Horses), Harrison Ford (Terapia sin filtro), Javier Bardem (Monstruos) y Diego Luna (La máquina).

En el caso de Karla Sofía Gascón ha sido nominada en la categoría de Mejor actriz en comedia o musical. Junto a ella, las nominadas son Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (La sustancia) y Zendaya (Rivales).

'Emilia Pérez', el musical dirigido por Jacques Audiard, ha recibido un total de diez nominaciones, entre las que destacan Mejor Película Musical, Mejor Película extranjera, Mejor Dirección, Mejor Guion. Además, las actrices Zoe Saldaña y Selena Gómez también han sido nominadas por sus papeles secundarios.

Así, se ha convertido en una de las grandes favoritas, junto con 'The brutalist' y 'Cónclave'. El cineasta Jacques Audiard está nominado a Mejor dirección, junto con Sean Baker (Anora), Edward Berger (Cónclave), Brady Corbet (The brutalist), Coralie Fargear (La sustancia) y Puyal Kapadia (La luz que imaginamos).

En la categoría de mejor película dramática, las nominadas son 'The Brutalist' y 'Conclave', la película biográfica de Bob Dylan 'A Complete Unknown', 'Dune: parte dos', la adaptación literaria 'Nickel Boys' y el thriller ambientado en 1972 'September 5.

En la categoría a Mejor Película de comedia o musical, 'Emilia Pérez' compite con 'Anora', 'Challengers', 'A real pain', 'La sustancia' y 'Wicked'. A mejor película en lengua extranjera: 'La luz que imaginamos' (India), 'Emilia Pérez' (Francia), The girl with the needle (Dinamarca), 'I'm still here' (Brasil), 'La semilla de la higuera sagrada' (Alemania) y 'Vermiglio(Italia).

Una de las ausencias más destacables en estas nominaciones es la de Pedro Almodóvar y su última película, 'La habitación de al lado', que solo ha logrado que Tilda Swinton sea nominada a Mejor actriz protagonista en drama.

Nominados

En las categorías actorales masculinas, Adrien Brody (The brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing, sing), Ralph Fiennes (Cónclave) y Sebastian Stan (The apprentice) son los nominados en la categoría de drama.

A mejor actor de comedia o musical, los nominados son Jesse Eisenber (A Real Pain), Hugh Grant (Heretic), Jesse Plemons (Kinds of Kindnes), Glen Powell (Hit Man), Sebastian Stan (A Different Man), Gabrirelle Labelle (Saturday Night Live).

En categoría femenina en drama, Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (La habitación de al lado), Fernanda Torres (I'm Still Here), Kate Winslet (Lee), Pamela Anderson (The last showgirl).

Entre los nombres nominados a mejor actor o actriz de reparto destacan Denzel Wahington (Gladiator 2), Jeremy Strong (The apprentice), Edward Norton (A complet unknown), Kieran Culkin (A real pain), Guy Pearce (The brutalist), Selena Gomez (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Isabella Rossellini (Cónclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Margaret Qualley (La sustancia), Felicity Jones (The Brutalist).

Series

En el apartado de series, las favoritas son 'The Bear' y 'Solo asesinatos en el edificio', en categoría de comedia, y 'Shogun', en drama. La tercera temporada de 'The Bear', protagonizada por Jeremy Allen White, ha logrado cinco nominaciones: Mejor serie de comedia, Mejor actriz (Ayo Edebiri), Mejor actor (Jeremy Allen), Mejor actriz de reparto (Liza Colon-Zayas) y Mejor actor de reparto (Ebon Moss-Bachrach).

En la categoría de mejor Serie de drama, optan al galardón 'Shogun', 'La diplomática', 'Slow horses', 'Mr. y Mrs. Smith', 'El día del Jackal'. A Mejor actor drama: Hiroyuki Sanada (Shogun), Gary Oldman (Slow Horses), Jake Gyllenhaal (Presunto inocente), Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith), Eddie Redmayne (El día del Chacal) y Billy Bob Thornton (Landman).

A Mejor actriz drama figuran Keri Russell (The diplomat), Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), Kathy Bates (Matlock), Emma D'Arcy (La casa del dragón), Keira Knightley (Palomas negras), Anna Sawai (Shogun).

En el apartado de Mejor serie comedia, los nominados son 'Hacks', 'The Bear', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Colegio Abbott', 'Nadie quiere esto' y 'The Gentleman'. A Mejor Actor comedia están Jeremy Allen White (The Bear), Steve Martin y Martin Short(Solo asesinatos en el edificio), Jason Segel (Una terapia sin filtro), Adam Brody (Nadie quiere esto), Ted Danson (Un hombre infiltrado).

En Mejor Actriz de comedia están Jean Smart (Hacks), Ayo Edebiri (The Bear), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio), Kristen Bell (Nadie quiere esto) y Kathryn Hahn (Agatha en todas partes).

Miniseries

A Mejor miniserie, el jurado ha nominado las producciones de 'Mi reno de peluche', 'True detective', 'Ripley', 'Disclaimer', 'El pingüino' y 'Monstruos'. A mejor actor protagonista de miniseries optan Richard Gadd (Mi reno de peluche), Andrew Scott (Ripley), Colin Farrell (El pingüino), Kevin Kline (Disclaimer), Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow), Cooper Koch (Monstruos).

En la categoría de Mejor actriz de miniserie destaca Jodie Foster (True detective), que buscará el galardón en una lista formada por Cate Blanchett (Disclaimer), Cristin Milioti (El pingüino), Sofia Vergara (Griselda), Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans) y Kate Winslet (The Regime).