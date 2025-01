Así son las zonas de bajas emisiones en España: cada vez hay más, pero son poco ambiciosas

Publicado por redacción Verificado por Creado: Actualizado:

Un año y medio después del fin del plazo legal para implementar las zonas de bajas emisiones (ZBE), la mayoría de las principales ciudades españolas las tienen en marcha o en trámite. Sin embargo, la falta de ambición y de criterios bien definidos en la ley ha derivado en delimitaciones pequeñas, calendarios extensos y numerosas excepciones que ponen en tela de juicio su efectividad.

De las seis urbes que superan el medio millón de habitantes, solo Valencia no tiene todavía en vigor una ZBE, aunque se espera que pueda estar operativa en breve. Madrid y Barcelona fueron pioneras, mientras que Sevilla, Zaragoza y Málaga se unieron más tarde. A pesar de los avances, los ecologistas cuestionan la efectividad de estas zonas. Carmen Duce, coordinadora en España de la campaña Clean Cities, afirma: "Las ciudades van a ir poniendo en marcha las ZBE, pero no van a ser zonas que reduzcan emisiones porque son muy pequeñas, con un calendario de aplicación bastante largo".

Duce destaca el caso de Zaragoza, cuya ZBE abarca solo 0,6 km² y no empezará a multar hasta 2026. En Sevilla, las limitaciones se aplican únicamente de lunes a viernes en dos polígonos industriales alejados del centro. Mientras tanto, Málaga no multará durante el primer año y solo en el segundo empezará a restringir el paso a vehículos sin etiqueta, siempre y cuando no estén domiciliados en el municipio.

Situación actual de las ZBE en España

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de las 166 ciudades obligadas a implantar ZBE por la Ley de Cambio Climático de 2021, el 30% ya la tienen en vigor, el 59% están en trámite y el 11% no han empezado los procedimientos. La implantación está regulada en un real decreto de finales de 2022, pero esta norma no incluye criterios mínimos de extensión ni un régimen sancionador para los municipios que no cumplan.

Críticas y recomendaciones de expertos

Desde Clean Cities, Carmen Duce señala la necesidad de concretar más cómo deben ser las ZBE, su extensión, calendario y prever medidas sancionadoras. Algunas son tan pequeñas que ni siquiera tienen estaciones de medición de calidad del aire dentro de su contorno. La titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, llamó a "acelerar" la implantación de las ZBE, mientras que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, envió recomendaciones a 33 ayuntamientos para que las estableciesen "cuanto antes".

Fondos europeos y ayudas al transporte público

Los municipios han tenido acceso a 1.500 millones de euros de fondos europeos para descarbonizar la movilidad. El Ministerio de Transportes avisó de que este 2025 los que no hubiesen implantado sus ZBE no recibirán ayudas al transporte público. A pesar de los recursos disponibles, la falta de ambición y criterios claros en la ley ha resultado en ZBE poco efectivas hasta el momento.

La ZBE de Lleida

La primera fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringe la circulación en el Centro Histórico de los coches más contaminantes matriculados fuera de la ciudad, entró en vigor el primer día laborable del año. Ha tenido un estreno más que light, ya que aún no están instaladas las cuatro cámaras que controlarán el tráfico en las calles Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf y del Bisbe. Mientras, las 18 señales que indican la entrada a la ZBE ya están destapadas y son visibles. De todos modos, no se empezará a multar a los vehículos que la incumplan hasta el 1 de julio.

El incumplimiento de la prohibición de circular o estacionar dentro de la ZBE a los vehículos no autorizados se sancionará con multas de 200 euros. Las sanciones podrán incrementarse en un 30% en caso de reincidencia de la persona responsable.

Claves de la ZBE de Lleida

Límites y horario. Abarca el interior del Barri Antic, con límites en la avenida Catalunya, Rambla Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran y Blondel. En estas calles se puede circular sin restricciones. Las limitaciones están vigentes de lunes a viernes laborables entre las 7 y 20 horas.

Vehículos autorizados. Matriculados en la ciudad y los que tienen distintivo ambiental (0, ECO , C o B). Los turismos que pueden entrar son los matriculados a partir del 1 de enero de 2001 (gasolina) y 2006 (diésel).

Excepciones. Pueden entrar autobuses, vehículos de la construcción, de transporte de personas con movilidad reducida o con enfermedades que condicionen el uso del transporte público o requieran tratamientos periódicos, los de servicios esenciales, los que prestan un “servicio o actividad singular”, los necesarios para trabajar en las personas próximas a la jubilación y los de personas con rentas bajas.

24 accesos diarios al año. Los vehículos que no pueden entrar en la ZBE tendrán permitidos 24 accesos diarios al año.

Moratorias. No se empezará a poner multas hasta julio. Asimismo, las furgonetas y pequeños camiones de reparto sin etiqueta tendrán moratoria hasta el 31 de diciembre de 2026, en 2027 podrán hacer 52 accesos anuales y a partir de 2028 ya serán equiparados al resto con 24 accesos anuales.

Etiqueta B. Los vehículos con distintivo B no podrán circular por la ZBE en días de alta contaminación a partir del 1 de enero de 2026. A partir de 2028 ya no podrán hacerlo de forma habitual.

Próximas fases. A partir de 2028, la ZBE incluirá toda la parte central de la ciudad hasta el Passeig de Ronda, Príncep de Viana hasta plaza Europa y la avenida del Segre (incluirá el barrio de Noguerola). A partir de 2030 incluirá parte de Cappont y tendrá su límite en la Ll-11.