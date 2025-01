Així són les zones de baixes emissions a Espanya: cada vegada n’hi ha més, però són poc ambicioses

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any i mig després del final del termini legal per implementar les zones de baixes emissions (ZBE), la majoria de les principals ciutats espanyoles les tenen en marxa o en tràmit. Tanmateix, la falta d’ambició i de criteris ben definits en la llei ha derivat en delimitacions petites, calendaris extensos i nombroses excepcions que posen en dubte la seua efectivitat.

De les sis urbs que superen el mig milió d’habitants, només València no té encara en vigor una ZBE, encara que s’espera que pugui ser operativa ben aviat. Madrid i Barcelona van ser pioneres, mentre que Sevilla, Saragossa i Màlaga es van unir més tard. Malgrat els avenços, els ecologistes qüestionen l’efectivitat d’aquestes zones. Carmen Duce, coordinadora a Espanya de la campanya Clean Cities, afirma: "Les ciutats van posant en marxa les ZBE, però no seran zones que redueixin emissions perquè són molt petites, amb un calendari d’aplicació bastant llarg."

Duce destaca el cas de Saragossa, la ZBE del qual inclou només 0,6 km² i no començarà a multar fins el 2026. A Sevilla, les limitacions s’apliquen únicament de dilluns a divendres en dos polígons industrials allunyats del centre. Mentrestant, Màlaga no multarà durant el primer any i només en el segon començarà a restringir el pas a vehicles sense etiqueta, sempre que no estiguin domiciliats en el municipi.

Situació actual de les ZBE a Espanya

Segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, de les 166 ciutats obligades a implantar ZBE per la Llei de Canvi Climàtic de 2021, el 30% ja la tenen en vigor, el 59% estan en tràmit i l’11% no han començat els procediments. La implantació està regulada en un reial decret de finals de 2022, però aquesta norma no inclou criteris mínims d’extensió ni un règim sancionador per als municipis que no compleixin.

Crítiques i recomanacions d’experts

Desde Clean Cities, Carmen Duce assenyala la necessitat de concretar més com han de ser les ZBE, la seua extensió, calendari i preveure mesures sancionadores. Algunes són tan petites que ni tan sols tenen estacions de mesurament de qualitat de l’aire dins del seu contorn. La titular de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va cridar a "accelerar" la implantació de les ZBE, mentre que el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, va enviar recomanacions a 33 ajuntaments perquè les establissin "com més aviat millor".

Fons europeus i ajuts al transport públic

Els municipis han tingut accés a 1.500 milions d’euros de fons europeus per descarbonitzar la mobilitat. El Ministeri de Transports va avisar de què aquest 2025 els que no haguessin implantat els seus ZBE no rebran ajuts al transport públic. Malgrat els recursos disponibles, la falta d’ambició i criteris clars en la llei ha resultat en ZBE poc efectives fins el moment.

La ZBE de Lleida

La primera fase de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que restringeix la circulació en el Centre Històric dels cotxes més contaminants matriculats fora de la ciutat, va entrar en vigor el primer dia feiner de l’any. Ha tingut una estrena més que light, ja que encara no estan instal·lades les quatre càmeres que controlaran el trànsit als carrers Sant Martí, Salmerón, Sant Ruf i del Bisbe. Mentrestant, els 18 senyals que indiquen l’entrada a la ZBE ja estan destapats i són visibles. De tota manera, no es començarà a multar els vehicles que la incompleixin fins l’1 de juliol.

L’incompliment de la prohibició de circular o estacionar dins de la ZBE als vehicles no autoritzats se sancionarà amb multes de 200 euros. Les sancions podran incrementar-se en un 30% en cas de reincidència de la persona responsable.

Claus de la ZBE de Lleida

Límits i horari. Inclou l’interior del Barri Antic, amb límits a l’avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Rambla Ferran i Blondel. En aquests carrers es pot circular sense restriccions. Les limitacions són vigents de dilluns a divendres laborables entre les 7 i 20 hores.

Vehicles autoritzats. Matriculats a la ciutat i els que tenen distintiu ambiental (0, ECO , C o B). Els turismes que poden entrar són els matriculats a partir de l’1 de gener de 2001 (gasolina) i 2006 (dièsel).

Excepcions. Poden entrar autobusos, vehicles de la construcció, de transport de persones amb mobilitat reduïda o amb malalties que condicionin l’ús del transport públic o requereixin tractaments periòdics, els de serveis essencials, els que presten un “servei o activitat singular”, els necessaris per treballar en les persones pròximes a la jubilació i els de persones amb rendes baixes.

24 accessos diaris a l’any. Els vehicles que no poden entrar en la ZBE tindran permesos 24 accessos diaris a l’any.

Moratòries. No es començarà a posar multes fins juliol. Així mateix, les furgonetes i petits camions de repartiment sense etiqueta tindran moratòria fins el 31 de desembre de 2026, el 2027 podran fer 52 accessos anuals i a partir de 2028 ja seran equiparats a la resta amb 24 accessos anuals.

Etiqueta B. Els vehicles amb distintiu B no podran circular per la ZBE en dies d’alta contaminació a partir de l’1 de gener de 2026. A partir de 2028 ja no podran fer-ho de forma habitual.

Pròximes fases. A partir de 2028, la ZBE inclourà tota la part central de la ciutat fins el Passeig de Ronda, Príncep de Viana fins plaça Europa i l’avinguda del Segre (inclourà el barri de Noguerola). A partir de 2030 inclourà part de Cappont i tindrà el seu límit a l'Ll-11.