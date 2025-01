¿Es el tercer lunes de enero realmente el día más triste del año?

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

En 2005, el psicólogo Cliff Arnall afirmó haber determinado, a través de una supuesta fórmula matemática, que el tercer lunes de enero era el día más triste del año. Esta fecha, que en 2025 corresponde al 20 de enero, se conoce popularmente como el "Blue Monday".

La cuestionada fórmula del Blue Monday

Arnall utilizó una fórmula que consideraba factores como el clima, las deudas adquiridas durante las fiestas, el tiempo transcurrido desde Navidad y la motivación respecto a los propósitos de año nuevo. La fórmula era: 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA, donde C representa el clima, D las deudas, d el dinero que se cobrará a fin de mes, T el tiempo desde Navidad, I el tiempo desde el último intento de abandonar un mal hábito, M las motivaciones restantes y NA la necesidad de actuar para cambiar los aspectos negativos de la vida.

Sin embargo, la comunidad científica rechazó esta formulación, considerándola incompatible con cualquier método científico válido. A pesar de ello, el término "Blue Monday" se ha popularizado en todo el mundo y es utilizado en múltiples campañas de marketing específicas para este día del año, aprovechando para enviar mensajes motivacionales.

¿Una estrategia publicitaria encubierta?

La realidad detrás del estudio de Arnall es que fue financiado por la agencia de viajes Sky Travel como parte de una campaña publicitaria para fomentar los viajes vacacionales en un mes de baja demanda. La fórmula, que sumaba y restaba términos como el clima, la motivación y el dinero disponible en la "cuesta de enero", fue una estrategia de marketing que aún hoy muchas empresas siguen utilizando.

Factores que pueden influir en el estado de ánimo en enero

Aunque la fórmula del Blue Monday no tiene validez científica, es cierto que después de las fiestas navideñas hay factores que pueden predisponer a algunas personas a la tristeza. Uno de ellos es el clima: alrededor del 15% de la población en España sufre de metereosensibilidad, un trastorno afectivo estacional que provoca cambios de humor con la llegada del frío, y que suele manifestarse en las fechas más gélidas del invierno.

Además, la combinación de elementos como el fin de las vacaciones, la "cuesta de enero", no poder aprovechar las rebajas o el incumplimiento temprano de los propósitos de año nuevo pueden hacer a algunas personas más sensibles y susceptibles. Sin embargo, esto no se concreta necesariamente en un solo día y no es válido para todos.

A pesar de la popularidad del concepto del "Blue Monday" como el día más triste del año, la realidad es que se trata de una estrategia de marketing basada en una fórmula sin fundamento científico. Si bien es cierto que factores como el clima, el fin de las fiestas y la situación económica pueden influir en el estado de ánimo de algunas personas en enero, no existe evidencia de que el tercer lunes de este mes sea objetivamente el día más deprimente para toda la población. Es importante tomar este tipo de afirmaciones con precaución y no dejarse llevar por la presión mediática o publicitaria en torno a fechas específicas.