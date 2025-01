És el tercer dilluns de gener realment el dia més trist de l’any?

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2005, el psicòleg Cliff Arnall va afirmar haver determinat, a través d’una suposada fórmula matemàtica, que el tercer dilluns de gener era el dia més trist de l’any. Aquesta data, que el 2025 correspon al 20 de gener, es coneix popularment com el "Blue Monday".

La qüestionada fórmula del Blue Monday

Arnall va utilitzar una fórmula que considerava factors com el clima, els deutes adquirits durant les festes, el temps transcorregut des de Nadal i la motivació respecte als propòsits d’any nou. La fórmula era: 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA, on C representa el clima, D els deutes, d els diners que es cobraran a fi de mes, T el temps des de Nadal, I el temps des de l’últim intent d’abandonar un mal hàbit, M les motivacions restants i NA la necessitat d’actuar per canviar els aspectes negatius de la vida.

Tanmateix, la comunitat científica va rebutjar aquesta formulació, considerant-la incompatible amb qualsevol mètode científic vàlid. Malgrat això, el terme "Blue Monday" s’ha popularitzat a tot el món i és utilitzat a múltiples campanyes de màrqueting específiques per a aquest dia de l’any, aprofitant per enviar missatges motivacionals.

Una estratègia publicitària encoberta?

La realitat darrere de l’estudi d’Arnall és que va ser finançat per l’agència de viatges Sky Travel com a part d’una campanya publicitària per fomentar els viatges vacacionals en un mes de baixa demanda. La fórmula, que sumava i restava termes com el clima, la motivació i els diners disponibles en la "pujada de gener", va ser una estratègia de màrqueting que encara avui moltes empreses continuen utilitzant.

Factors que poden influir en l’estat d’ànim al gener

Encara que la fórmula del Blue Monday no té validesa científica, és cert que després de les festes nadalenques hi ha factors que poden predisposar algunes persones a la tristesa. Un d’ells és el clima: al voltant del 15% de la població a Espanya pateix de metereosensibilidad, un trastorn afectiu estacional que provoca canvis d’humor amb l’arribada del fred, i que sol manifestar-se en les dates més gèlides de l’hivern.

A més, la combinació d’elements com el final de les vacances, la "costa de gener", no poder aprofitar les rebaixes o l’incompliment primerenc dels propòsits d’any nou poden fer a algunes persones més sensibles i susceptibles. Tanmateix, això no es concreta necessàriament un sol dia i no és vàlid per a tothom.

Malgrat la popularitat del concepte del "Blue Monday" com el dia més trist de l’any, la realitat és que es tracta d’una estratègia de màrqueting basada en una fórmula sense fonament científic. Si bé és cert que factors com el clima, el final de les festes i la situació econòmica poden influir en l’estat d’ànim d’algunes persones al gener, no existeix evidència que el tercer dilluns d’aquest mes sigui objectivament el dia més depriment per a tota la població. És important prendre aquest tipus d’afirmacions amb precaució i no deixar-se portar per la pressió mediàtica o publicitària entorn de dates específiques.