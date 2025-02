De París a Nueva York vía Lleida

Ya no quedan entradas desde hace muchas semanas para los cuatro conciertos que ofrecerá la orquesta New York Philharmonic del 13 al 16 de marzo en el Lincoln Center de la ciudad de los rascacielos. Cuatro citas que dirigirá el prestigioso director de origen venezolano Gustavo Dudamel, junto con la no menos reconocida internacionalmente pianista china Yuja Wang como solista. Interpretarán un repertorio con un atractivo añadido: todo un estreno mundial. Una pieza titulada Sémiramis que, más de cien años después de que fuera compuesta, ha podido confirmarse que era del compositor y pianista francés Maurice Ravel (1875-1937) ‘gracias’ al que fuera uno de sus grandes amigos y colega musical, el leridano Ricard Viñes. “Después de muchos años en paradero desconocido, la partitura ‘apareció’ el año 2000 en una subasta pública y acabó en la Biblioteca Nacional de París, pero sin firmar, lo que siempre ha dado pie a dudar sobre la autoría o si era una copia de otro autor”, explicó a SEGRE el musicólogo de la Universitat de Lleida Màrius Bernadó, comisario de la celebración este 2025 en Catalunya del Any Ricard Viñes (ver desglose). Bernadó, uno de los máximos especialistas en la vida y obra de Viñes, recibió el año pasado el ‘encargo’ de los responsables de la Ravel Edition –un gran proyecto editorial de la edición revisada de las obras del famoso autor del Bolero– de tratar de confirmar que el que fue gran amigo del pianista leridano compuso Sémiramis en 1902. Y Bernadó lo consiguió tras descubrir una referencia a la composición de Ravel en los diarios personales de Viñes. “Allí puede leerse una anotación del músico leridano del mes de abril de 1902 en la que recuerda que tal día Ravel, que aún estudiaba en el Conservatorio de París, dio a conocer Sémiramis en un ensayo frente a otros estudiantes del centro”, afirmó el profesor de Historia de la Música de la UdL.

Meses después del hallazgo, el propio Bernadó ha sido invitado a esta world premiere musical el 13 de marzo en el Lincoln Center for the Performing Arts, junto a Central Park, para asistir a la primera interpretación de Sémiramis ya oficialmente como obra de Ravel. Dos días antes, participará en el consulado francés en Nueva York en una mesa redonda en la que hablará de esta ‘conexión’ entre Ravel y Viñes, poco después de inaugurarse en una galería neoyorquina una exposición con documentos del músico galo y el volumen del diario de Viñes en el que aparece la ‘revelación’ de Sémiramis. “Un ejemplo más de la importancia capital que tiene el estudio del patrimonio documental, en este caso musical”, añadió Bernadó.

En el 150 aniversario del músico leridano

El estreno mundial de esta obra de Ravel coincide este 2025 con la celebración oficial en Catalunya del Any Ricard Viñes, la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano. Viñes y Ravel eran muy amigos y coetáneos; de hecho, nacieron los dos en 1875. El compositor francés falleció en París en 1937, mientras que Viñes, que regresó de la capital francesa a Barcelona después del estallido de la II Guerra Mundial, murió en la capital catalana en 1943, a los 68 años. Bernadó, comisario del Any Viñes, presentó el pasado 4 de febrero en la Paeria esta celebración, que incluirá más de un centenar de actividades.