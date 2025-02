Los problemas auditivos en entornos ruidosos pueden duplicar el riesgo de demencia.

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un estudio reciente realizado por investigadores británicos ha desvelado una sorprendente relación entre las dificultades auditivas en entornos ruidosos y un mayor riesgo de desarrollar demencia. Los resultados, basados en el análisis de datos de más de 82.000 adultos mayores de 60 años, sugieren que los problemas para comprender el habla en ambientes con ruido podrían ser un indicador temprano del deterioro cognitivo.

La investigación, publicada en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, se suma a la creciente evidencia que relaciona la salud auditiva con la función cognitiva. Estudios previos ya habían identificado la pérdida auditiva como uno de los principales factores de riesgo modificables para la demencia.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología, se estima que en España hay alrededor de 800.000 personas que padecen Alzheimer, la forma más común de demencia. Cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de identificar factores de riesgo prevenibles.

Hallazgos clave

El estudio encontró que las personas con dificultades para entender conversaciones en entornos ruidosos tenían el doble de probabilidades de desarrollar demencia, en comparación con aquellas sin problemas auditivos. Sorprendentemente, el 50% de los participantes con audición deficiente no eran conscientes de ello.

Estos resultados se mantuvieron significativos incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo conocidos, como la edad, el tabaquismo y la inactividad física. Esto sugiere que las dificultades auditivas podrían ser un factor de riesgo independiente y potencialmente modificable para la demencia.

Implicaciones y próximos pasos

Si bien el estudio no puede establecer una relación causal directa, los hallazgos resaltan la importancia de cuidar nuestra audición a lo largo de la vida. Medidas sencillas como el uso de protección auditiva en entornos ruidosos o el tratamiento temprano de la pérdida auditiva podrían tener un impacto significativo en la prevención de la demencia.

Además, los test auditivos podrían convertirse en una herramienta valiosa para la detección precoz del deterioro cognitivo. Sin embargo, se necesitan más estudios clínicos para confirmar estos resultados y determinar si mejorar la audición puede reducir efectivamente el riesgo de demencia.

Este estudio abre nuevas vías en nuestra comprensión de la relación entre la salud auditiva y la función cognitiva. Subraya la importancia de cuidar nuestros oídos, no solo para preservar la audición, sino también para proteger nuestro cerebro. Si se confirman estos hallazgos, las estrategias de prevención de la demencia podrían ampliarse para incluir el cuidado auditivo, ofreciendo nuevas esperanzas en la lucha contra esta devastadora enfermedad.